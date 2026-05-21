انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

رشا عوني

بعد أيام من الموجة الحارة التي تشهدها مصر مؤخراً، تبدأ درجات الحراراة اليوم الخميس في الانخفاض وانكسار الموجة الحارة، حيث تشهد حالة الطقس اليوم أجواء معتدلة نهاراً وليلاً، مع وجود شبورة مائية صباحية وتحسن الطقس بشكل نسبي .

حالة الطقس غداً الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرةوالمحافظات اليوم الخميس 21 مايو 2026، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائلللحرارة إلى حار نهارا أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلاً.

انكسار الموجة الحارة غداً

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنكسر الموجة الحارة التي اجتاحت مناطق واسعة، حيث تشهد المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضًا ملحوظًا في درجاتالحرارة، مع نشاط للرياح يقلل من وطأة ارتفاع درجات الحرارة ويعمل على تلطيف الأجواء، ممايحسن من الحالة العامة ويجعلها أكثر ملاءمة للنشاطات اليومية ربما بعد أيام من الجو شديد الحرارة.

انخفاض درجات الحراراة

كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 21 مايو 2026 استمرارانخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا، مع تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد تكسرا في الموجة شديدة الحرارة، مع استمرار طقس معتدل ليلا على مختلف المناطق، وسط تغيرات سريعة في حالة الجو خلال ساعات اليوم.

شبورة مائية وأمطار اليوم

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 - 18

العاصمة الإدارية 30- 17

6 أكتوبر 30 -17

بنها 28 -18

دمنهور 28- 17

وادي النطرون 29 -18

كفر الشيخ 28- 17

بلطيم 27 -17

المنصورة 28- 18

الزقازيق 29- 18

شبين الكوم 28- 17

طنطا 28 -17

دمياط 26 -18

بورسعيد 26- 19

الاسماعيلية 32- 18

السويس 31 -18

العريش 26- 16

رفح 25 -16

رأس سدر 30- 19

نخل 30 -16

كاترين 26 -12

الطور 25 -19

طابا 24 -17

شرم الشيخ 31 -22

الغردقة 31 -21

الإسكندرية 24 -18

العلمين 23 -17

مطروح 24- 17

السلوم 25 -17

سيوة 26 -18

رأس غارب 27 -19

سفاجا 31 -21

مرسى علم 32 -22

الشلاتين 32 -24

حلايب 30 -25

أبو رماد 35 -23

مرسى حميرة 32 -24

أبرق 37- 23

جبل علبة 37 -24

رأس حدربة 30 -26

الفيوم 29- 18

بني سويف 29- 18

المنيا 30 -17

أسيوط 30- 17

سوهاج 31 -18

قنا 33 -21

الأقصر 35 -22

أسوان 36 -22

الوادي الجديد 34 -22

أبو سمبل 38 -23

