الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس نهارًا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس فمعتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 - 18

العاصمة الإدارية 30- 17

6 أكتوبر 30 -17

بنها 28 -18

دمنهور 28- 17

وادي النطرون 29 -18

كفر الشيخ 28- 17

بلطيم 27 -17

المنصورة 28- 18

الزقازيق 29- 18

شبين الكوم 28- 17

طنطا 28 -17

دمياط 26 -18

بورسعيد 26- 19

الاسماعيلية 32- 18

السويس 31 -18

العريش 26- 16

رفح 25 -16

رأس سدر 30- 19

نخل 30 -16

كاترين 26 -12

الطور 25 -19

طابا 24 -17

شرم الشيخ 31 -22

الغردقة 31 -21

الإسكندرية 24 -18

العلمين 23 -17

مطروح 24- 17

السلوم 25 -17

سيوة 26 -18

رأس غارب 27 -19

سفاجا 31 -21

مرسى علم 32 -22

الشلاتين 32 -24

حلايب 30 -25

أبو رماد 35 -23

مرسى حميرة 32 -24

أبرق 37- 23

جبل علبة 37 -24

رأس حدربة 30 -26

الفيوم 29- 18

بني سويف 29- 18

المنيا 30 -17

أسيوط 30- 17

سوهاج 31 -18

قنا 33 -21

الأقصر 35 -22

أسوان 36 -22

الوادي الجديد 34 -22

أبو سمبل 38 -23

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
السيارات الكلاسيكية
طريقة عمل فتة بالكوارع
أحدث 5 سيارات 2026
