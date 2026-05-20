قطارات إضافية خلال عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من 21 مايو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، علاوة على القطارات الحالية، خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتى 7 / 6 / 2026، بهدف تيسير حركة تنقل المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال فترة العيد.

أولًا: تشغيل قطارات مخصصة للجمهور

- تشغيل قطار 2040 (تالجو) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:20 ويصل أسوان الساعة 08:10.
- تشغيل قطار 2041 (تالجو) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15.
- تشغيل قطار 1938 (مكيف) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:20 ويصل أسوان الساعة 06:20.

- تشغيل قطار 1939 (مكيف) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 08:30 ويصل القاهرة الساعة 20:30.

- تشغيل قطار 1948 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 21 / 22 مايو 2026 حتى ليلة 6 / 7 يونيو 2026، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30.

- تشغيل قطار 1949 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25.

- تشغيل قطار 1942 (ثالثة مكيفة – القاهرة / أسوان) يوميًا خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05، عدا يوم 25 / 5 / 2026 حيث يقوم الساعة 23:50 ويصل الساعة 12:10.

- تشغيل قطار 1943 (ثالثة مكيفة – أسوان / القاهرة) يوميًا خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15، عدا يوم 26 / 5 / 2026 حيث يقوم الساعة 14:50 ويصل الساعة 02:50.

- تشغيل قطار 1930 (مكيف) القاهرة / أسوان اعتبارًا من ليلة 21 / 22 مايو 2026 حتى ليلة 6 / 7 يونيو 2026، حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:20 ويصل أسوان الساعة 14:20.

- تشغيل قطار 1931 (مكيف) أسوان / القاهرة اعتبارًا من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 19:55 ويصل القاهرة الساعة 07:50.

- تشغيل قطار 1936 (مكيف) الإسكندرية / أسوان يوم 25 / 5 / 2026 فقط، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19:20 ويصل أسوان الساعة 12:00، مع تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الإسكندرية للجمهور يوم 25 / 5 / 2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:10 ويصل الإسكندرية الساعة 16:45.

- تشغيل قطار 1937 (مكيف) أسوان / القاهرة يوم 26 / 5 / 2026 فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35.

- تشغيل قطار 2261 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة يوم 26 / 5 / 2026 فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة 17:55 ويصل القاهرة الساعة 06:05.

- تشغيل قطار 2263 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة يوم 26 / 5 / 2026 فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة 18:25 ويصل القاهرة الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان يوم 2 / 6 / 2026 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:20.

- تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان يوم 2 / 6 / 2026 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:35 ويصل أسوان الساعة 06:30.

ثانيًا: تشغيل قطارات مخصوصة للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة

(1) قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية:

- تشغيل قطار 2244 (تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026، حيث يقوم الساعة 18:35 ويصل الساعة 07:00.
- تشغيل قطار 2245 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026، حيث يقوم الساعة 18:20 ويصل الساعة 07:25.

- تشغيل قطار 2246 (تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026، حيث يقوم الساعة 19:35 ويصل الساعة 08:35.
- تشغيل قطار 2247 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026، حيث يقوم الساعة 17:40 ويصل الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 2248 (تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026، حيث يقوم الساعة 17:40 ويصل الساعة 10:05، مع تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الإسكندرية الساعة 08:20.

- تشغيل قطار 2249 (تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4 / 6 / 2026، حيث يقوم الساعة 21:50 ويصل الساعة 14:05، مع تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية / القاهرة يوم 5 / 6 / 2026 حيث يقوم الساعة 17:30 ويصل الساعة 20:05.

(2) قطارات مخصوصة لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية:

- تشغيل قطار 2250 (تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان يوم 25 / 5 / 2026، حيث يقوم الساعة 18:40 ويصل الساعة 10:40، مع تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 حيث يقوم الساعة 00:10 ويصل الساعة 02:35.

- تشغيل قطار 2251 (تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية يوم 5 / 6 / 2026، حيث يقوم الساعة 14:15 ويصل الساعة 07:05، مع تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية / القاهرة يوم 6 / 6 / 2026 حيث يقوم الساعة 11:50 ويصل الساعة 14:25.

