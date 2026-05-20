لوقف تعديات البناء خلال عيد الأضحى.. المنيا تفعل قرار حظر سيارات البلوك الأبيض

اتخذت محافظة المنيا، عددا من الإجراءات الصارمة لمواجهة تعديات البناء علي الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأكد عويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط، بأنه تم تفعيل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بشأن حظر دخول سيارات "البلوك الأبيض" وجميع مواد البناء للقرى والمدينة بدون ترخيص ومصادرتها فوراً لوقف تعديات البناء، وذلك لتأمين الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء بجميع أحياء وقري الوحدات المحلية، وذلك بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

اضاف، أنه تم التأكيد علي نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء بمنع دخول سيارات النقل المحملة بالطوب او اي مواد بناء إلى كافة قري الوحدات المحلية وأحياء المدينة نهائياً بالإضافة إلي مصادرة وتحريز أي كميات يتم ضبطها من مواد البناء المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها مباشرة.

التواجد الميداني

كان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قد شدد علي رؤساء الوحدات المحلية على المتابعة والتواجد الميداني طوال فترة إجازة العيد

لمنع مخالفات البناء ، و التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للبناء العشوائي، وإزالتها في المهد حتى سطح الأرض دون أي تهاون و إحالة المخالفين للنيابة المختصة فوراً لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع .