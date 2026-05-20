محافظ المنيا يبحث مع وفد البنك الزراعي تنفيذ مبادرات خدمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفدًا من البنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مبادرات مجتمعية وخدمية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن البنك قدم كوبونات سلع غذائية ضمن مبادرة " سكة خير" التي ينفذها البنك لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في التوزيع، بما يخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بمشاركته الفعالة في تعزيز جهود التنمية داخل المحافظة، ومثمنًا شراكته في العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية، إلى جانب دوره في دعم وتطوير منظومة النقل الآمن بالمحافظة، من خلال توفير قروض ميسرة للراغبين في استبدال سيارات البيك أب بسيارات ميكروباص جديدة لاستخدامها في نقل الركاب، فضلًا عن التسهيلات التي يقدمها البنك للحاصلين على عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يساعدهم على استثمار الأراضي في إقامة مشروعات وزراعات متنوعة، ويعكس حرص البنك على دعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك الزراعي المصري عن تقديرهم لجهود اللواء عماد كدوانى لخدمة أبناء محافظة المنيا وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، مؤكدين حرص البنك على مواصلة تنفيذ برامجه المجتمعية والخدمية بالتعاون مع المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات المستحقة.

ضم وفد البنك الزراعي المصري المحاسب إبراهيم عطى، المستشار التنفيذي للفروع، والمحاسب محمد فرغلي الشريف، رئيس منطقة شمال الصعيد، واللواء أحمد عزيز، مدير عام الأمن بمنطقة شمال الصعيد.