بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بالاختناق إثر اندلاع حريق في مصنع ملابس بالمنيا

اصيب 9 عمال بحالات اختناق، إثر اندلاع حريق داخل وحدة تكييف مركزي بأحد مصانع الملابس بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس، ووجود مصابين بحالات اختناق نتيجة تصاعد الادخنة، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المصنع، فيما تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل وحدة التكييف المركزي، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة وإصابة 9 من العاملين بحالات اختناق خلال محاولتهم الخروج من المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص إيمان. ن 33 سنة، وعلا. م 30 سنة، وحسام. م 34 سنة ومينا. ج 38 سنة وسمر. س 22 سنة، وعواطف. س 22 سنة، ودعاء. ش 37 سنة، وشيماء. ك 30 سنة، وشحاتة. خ 37 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.