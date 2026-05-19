محافظ المنيا يقرر مد فترة إنهاء إجراءات تراخيص الميكروباص حتى 21 يونيو

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة إنهاء إجراءات التراخيص للميكروباص سعة 14 راكبًا، وذلك للحاصلين على خطاب الموافقة على الترخيص من إدارة المواقف، حتى 21 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود محافظة المنيا المستمرة لتطوير منظومة النقل والمواقف، وتوفير وسائل انتقال آمنة وآدمية تليق بالمواطنين.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي استجابةً للإقبال المتزايد من أصحاب السيارات الراغبين في الانضمام إلى منظومة النقل الحديثة، واستكمالًا لخطة المحافظة الهادفة إلى إحلال وسائل النقل غير الآمنة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع النقل بشكل شامل، من خلال دعم منظومة الميكروباصات الحديثة وتوفير بدائل حضارية وآمنة، بما يحافظ على أرواح المواطنين وكرامتهم، ويحقق مستوى أفضل من الراحة والأمان أثناء التنقل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل الجماعي، لافتًا إلى أن محافظة المنيا حققت خطوات ملموسة في هذا الملف من خلال التوسع في منظومة نقل الركاب، وتقديم العديد من التيسيرات لأصحاب المركبات لتشجيعهم على الانضمام للمنظومة الجديدة.

وأضاف اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات أمام إجراءات الترخيص، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى معدلات الأمان والانضباط داخل منظومة النقل الآمن.