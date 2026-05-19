البحرية الإسرائيلية تزعم سيطرتها على 95% من سفن أسطول الصمود

زعم موقع واللا العبري نقلا عن مصدر أمني قوله أن البحرية الإسرائيلية سيطرت على 95% من سفن الأسطول المتجه إلى غزة.

ذكر مصدر عسكري اسرائيلي بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أبلغ بأن البحرية الإسرائيلية، سيطرت حتى الآن على أكثر من 40 سفينة، واعتقلت أكثر من 300 ناشط.

ولا تزال باقي السفن في عرض البحر، ولم يتم السيطرة على جميع السفن بعد.

مصير الأسطول

واضاف المصدر بحسب موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي أن القيادة السياسية لم تقرر بعد مصير الأسطول.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات لم تحكم سيطرتها على جميع سفن الأسطول حتى الآن، بينما لا تزال سفن أخرى في عرض البحر.

وفي المقابل، دعا أسطول الصمود العالمي إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بأعمال القرصنة التي تهدف إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأكد الأسطول أن سفنًا حربية وقوات إسرائيلية اعترضت مساره أثناء توجهه إلى غزة، مطالبًا بتوفير ممر آمن يضمن وصول مهمته الإنسانية السلمية والقانونية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ في 29 أبريل الماضي هجومًا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفنًا تابعة لـ"أسطول الصمود"، الذي ضم 345 مشاركًا من 39 دولة.

واحتجزت إسرائيل 21 قاربًا وعلى متنها نحو 175 ناشطًا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وانطلق"أسطول الصمود العالمي الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة.