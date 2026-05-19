حزب الله العراقي ينفي تبعية السعدي له

قال أبو مجاهد العساف المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي اليوم الاثنين، بأن المختطف لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر السعدي لاينتمي إلى كتائب حزب الله العراقي.

وذكر أن المختطف سيعاد إلى وطنه مرفوع الرأس لأنه من محبي المقاومة ومؤيديها.

أضاف العساف في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إكس، " بناء على المعلومات والأخبار الواردة يسعى الأمريكيون والصهاينة إلى شن عدوان جديد على قيادات في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وعليه نحذر من استهداف أبناء العراق".

أكد العساف أن "الرد سيكون على الأمريكان في مختلف المجالات وسيتحملون كامل المسؤولية".