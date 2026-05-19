إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية أمام شركة ذكاء اصطناعي

أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكما أمس الاثنين ضد إيلون ماسك في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن إيه.آي، وخلصت إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسؤولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها ​الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية، بحسب رويترز.

وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك ‌رفع الدعوى متأخرا للغاية.

وبدأت المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع، واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه.

وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكررا اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي ولجريج بروكمان رئيس الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة.

وكتب على منصة إكس "أثرى ألتمان وبروكمان نفسيهما بالفعل عن طريق سرقة مؤسسة خيرية. السؤال الوحيد المطروح هو متى ⁠فعلا ذلك!".

وأضاف "خلق سابقة بنهب المؤسسات الخيرية أمر مدمر للغاية لمنح التبرعات في أمريكا".