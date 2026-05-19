الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا

يارا أمين

أكد ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن شكل الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل سيكون مثل الموسم الحالي، مشددًا على أنه لا توجد نية لإلغاء الهبوط.

وقال سويلم، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC:"اتحاد الكرة حريص على أن تشارك جميع الأندية المصرية في البطولات الإفريقية وفق ترتيبها، وفي حالة حدوث أي مشكلة فإن هاني أبو ريدة يتدخل لحلها، وكل المعوقات المتعلقة بالقضايا أو إيقاف القيد يتم التعامل معها دون ضجيج إعلامي".

وأضاف:"كل مشاكل التراخيص سيتم حلها، والزمالك سيشارك في إفريقيا، فكل قضية لها حل".

وتابع:"شكل الدوري المصري في الموسم المقبل سيكون مثل الموسم الحالي، ولن يتم إلغاء الهبوط هذا الموسم".

وأشار إلى أن الجميع يتمنى بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز، لكنه شدد على أن الهبوط لن يُلغى، قائلًا:"كل المهتمين بكرة القدم يتمنون استمرار الإسماعيلي، لكن إلغاء الهبوط غير مطروح، وذلك وفقًا للقرارات التي تم الاتفاق عليها مع الأندية في الموسم الماضي".

وواصل:"لم نناقش فكرة إلغاء الهبوط أو إقامة الدوري من مجموعتين في الموسم المقبل".

وأكد سويلم أن الرابطة لا تتدخل في العقوبات أو تعيين الحكام، موضحًا:
"رابطة الأندية لا تتدخل في العقوبات، ولجنة المسابقات تطبق اللوائح على الجميع، كما أننا لا نتدخل في تعيينات الحكام".

وعن أزمة الإسماعيلي الحالية، قال:"ما يحدث في الإسماعيلي هو نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، وليس مسؤولية المجلس الحالي، وعلى رجال الأعمال في الإسماعيلية التكاتف والعمل على إنشاء شركة كرة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية".

وأشاد سويلم بقوة المنافسة هذا الموسم، قائلًا:"شهدنا دوريًا قويًا للغاية هذا الموسم، وحتى الجولة الأخيرة لا أحد يعرف من سيكون البطل".

وأضاف:"إذا طلبت الجمعية العمومية الانعقاد من أجل إلغاء الهبوط، فسيتم رفض الأمر، لأن الأندية سبق وأكدت أنها لن تطلب ذلك مجددًا، ولو ألغينا الهبوط سيصبح الدوري أشبه بدوري مدارس".

واختتم تصريحاته قائلًا: "النائب أحمد دياب يسعى بقوة لتسويق الدوري المصري، وسيتم الإعلان عن الراعي الجديد عقب نهاية الموسم، وهناك طفرة كبيرة قادمة لصالح الأندية".

كما أشار إلى أن مشاركة زد إف سي أو سيراميكا كليوباترا في البطولات الإفريقية ستكون وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

