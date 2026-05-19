إخطار فوري في حالات محددة.. التزامات حائزي الحيوانات الخطرة في القانون

ألزم قانون حيازة الحيوانات الخطرة ، حائزو الحيوانات بعدد من الضوابط القانونية التي تستهدف تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر المحتملة على المواطنين.



ويأتي على رأس هذه الالتزامات ضرورة الإخطار الفوري للجهات المختصة في حالات محددة نص عليها القانون، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ يتعلق بهذه الحيوانات، سواء كان مرضًا أو حادثًا أو فقدًا للحيازة.

حالات تلزم بإخطار الجهات المختصة

وطبقا لنص القانون ، يلتزم حائز الحيوان الخطر بإخطار الجهة المختصة فورًا في عدد من الحالات، أبرزها:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.