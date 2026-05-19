وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم

يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في مدينة نصر، مع رؤساء قنوات التليفزيون وشبكات الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالتنسيق الكامل مع رئيس الهيئة الأستاذ أحمد المسلماني.

ويأتي اللقاء في إطار تواصل وزير الدولة للإعلام مع كافة مكونات المنظومة الإعلامية من أجل توفير كل أوجه الدعم للنهوض بالإعلام المصري للاضطلاع بدوره في القضايا الوطنية والاجتماعية.

استقلالية كاملة للهيئة الوطنية للإعلام

كما يأتي اللقاء في ظل الحرص التام من جانب الوزارة على ما نص عليه الدستور والقانون من استقلالية كاملة للهيئة الوطنية للإعلام بإدارة قنواتها التليفزيونية وشبكاتها الإذاعية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، بما يجعل كل هذا خارج جدول أعمال اللقاء المرتقب.

ويأتي أيضًا ضمن المهام المكلفة بها وزارة الدولة للإعلام، بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وتطوير محتواها، وضمان مهنيتها وقدرتها التنافسية.

ويهدف اللقاء إلى إدارة حوار مهني ومباشر حول ما يمكن أن تقوم به وزارة الدولة للإعلام من تسهيل العمل الإعلامى لقنوات وشبكات الإعلام القومي، والتواصل مع الدولة من أجل الارتقاء بالأداء المهنى لصالح الوطن والمجتمع، والمساهمة بكل السبل في السعي نحو ترسيخ مكانة الإعلام المصري الرائدة داخل مصر وفي محيطها العربي.