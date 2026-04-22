تعاون إعلامي مشترك.. ضياء رشوان يستقبل سفير الإمارات

استقبل الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات دعم وتطوير العمل الإعلامي المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الإعلامية، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتعزيز دوره في دعم العلاقات الثنائية.

وأكد السفير الإماراتي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص بلاده على توسيع آفاق الشراكات المؤسسية الإعلامية، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ الرسائل الإعلامية الإيجابية.

من جانبه، شدد وزير الدولة للإعلام على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وأهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل الإعلامي في البلدين.