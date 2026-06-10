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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2026 والقنوات الناقلة

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، إلى عدد من المُواجهات الودية المهمة التي تأتي ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى الوصول لأفضل مستوى فني وبدني قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة المواجهتين المرتقبتين اللتين تجمعان منتخب البرتغال بنظيره النيجيري، ومنتخب الجزائر أمام بوليفيا، في اختبار قوي يهدف إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة الخطط الفنية المختلفة قبل خوض غمار البطولة العالمية.

كما يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب آيسلندا في مباراة ينتظرها عشاق المنتخب الأرجنتيني، بينما يخوض منتخب العراق مواجهة ودية أمام فنزويلا ضمن استعداداته للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. وتشهد الأجندة الكروية أيضًا لقاءً يجمع منتخب إنجلترا مع منتخب كوستاريكا في إطار التحضيرات النهائية للمونديال.

وتسعى المنتخبات الكبرى إلى استغلال هذه المباريات من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر الجديدة، إلى جانب رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق البطولة التي ينتظرها الملايين حول العالم.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

* الأرجنتين × آيسلندا – الساعة الرابعة صباحًا.
* فنزويلا × العراق – الساعة الرابعة صباحًا.
* البرتغال × نيجيريا – الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة مساءً.
* بوليفيا × الجزائر – الساعة الحادية عشرة مساءً.
* إنجلترا × كوستاريكا – الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتعد هذه المباريات فرصة أخيرة للمدربين لتقييم مستوى اللاعبين واختيار التشكيلات الأساسية التي ستخوض منافسات كأس العالم، وسط آمال كبيرة من الجماهير في ظهور منتخباتها بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم

منتخب البرتغال جنوب افريقيا الجزائر كأس العالم اخبار الرياضة

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