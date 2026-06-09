مواعيد المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026

أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 و التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

ويقدم موقع صدى البلد مواعيد المباريات الافتتاحيه

و تقام المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو بين المكسيك و جنوب أفريقيا في تمام الساعه 22:00 بتوقيت مصر

الجمعة 12 يونيو 2026:

كوريا الجنوبية ضد التشيك – 5:00 بتوقيت مصر

كندا ضد البوسنة والهرسك - 22:00 بتوقيت مصر

السبت 13 يونيو 2026:

الولايات المتحدة ضد باراجواي - 4:00 بتوقيت مصر

قطر ضد سويسرا - 22:00 بتوقيت مصر

الأحد 14 يونيو 2026:

البرازيل ضد المغرب - 1:00 صباحا بتوقيت مصر

هايتي ضد أسكتلندا- 4:00 صباحا بتوقيت مصر

أستراليا ضد تركيا - 7 صباحًا بتوقيت مصر

ألمانيا ضد كوراساو- 20:00 بتوقيت مصر

هولندا ضد اليابان- 23:00 مساء بتوقيت مصر

الإثنين 15 يونيو 2026:

ساحل العاج ضد الإكوادور- 2:00 صباحًا بتوقيت مصر

السويد ضد تونس - 5 صباحًا بتوقيت مصر

إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 19:00 بتوقيت مصر

بلجيكا ضد مصر - 22:00 بتوقيت مصر

الثلاثاء 16 يونيو 2026:

السعودية ضد أوروجواي – 1:00 صباحًا بتوقيت مصر

فرنسا ضد السنغال – 22:00 مساء بتوقيت مصر



الأربعاء 17 يونيو 2026:



العراق ضد النرويج – 1:00 صباحًا بتوقيت مصر

الأرجنتين ضد الجزائر – 4:00 صباحًا بتوقيت مصر

النمسا ضد الأردن – 7:00 صباحًا بتوقيت مصر

البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 20:00 مساء بتوقيت مصر

إنجلترا ضد كرواتيا – 23:00 مساء بتوقيت مصر



الخميس 18 يونيو 2026:

غانا ضد بنما – 2:00 صباحًا بتوقيت مصر

أوزبكستان ضد كولومبيا – 5:00 صباحًا بتوقيت مصر