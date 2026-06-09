مواعيد المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026

أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 و التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.
ويقدم موقع صدى البلد مواعيد المباريات الافتتاحيه
و تقام المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو بين المكسيك و جنوب أفريقيا في تمام الساعه 22:00 بتوقيت مصر
الجمعة 12 يونيو 2026:
كوريا الجنوبية ضد التشيك – 5:00 بتوقيت مصر
كندا ضد البوسنة والهرسك - 22:00 بتوقيت مصر
السبت 13 يونيو 2026:
الولايات المتحدة ضد باراجواي - 4:00 بتوقيت مصر
قطر ضد سويسرا - 22:00 بتوقيت مصر
الأحد 14 يونيو 2026:
البرازيل ضد المغرب - 1:00 صباحا بتوقيت مصر
هايتي ضد أسكتلندا- 4:00 صباحا بتوقيت مصر
أستراليا ضد تركيا - 7 صباحًا بتوقيت مصر
ألمانيا ضد كوراساو- 20:00 بتوقيت مصر
هولندا ضد اليابان- 23:00 مساء بتوقيت مصر
الإثنين 15 يونيو 2026:
ساحل العاج ضد الإكوادور- 2:00 صباحًا بتوقيت مصر
السويد ضد تونس - 5 صباحًا بتوقيت مصر
إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 19:00 بتوقيت مصر
بلجيكا ضد مصر - 22:00 بتوقيت مصر
الثلاثاء 16 يونيو 2026:
السعودية ضد أوروجواي – 1:00 صباحًا بتوقيت مصر
فرنسا ضد السنغال – 22:00 مساء بتوقيت مصر
الأربعاء 17 يونيو 2026:
العراق ضد النرويج – 1:00 صباحًا بتوقيت مصر
الأرجنتين ضد الجزائر – 4:00 صباحًا بتوقيت مصر
النمسا ضد الأردن – 7:00 صباحًا بتوقيت مصر
البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 20:00 مساء بتوقيت مصر
إنجلترا ضد كرواتيا – 23:00 مساء بتوقيت مصر
الخميس 18 يونيو 2026:
غانا ضد بنما – 2:00 صباحًا بتوقيت مصر
أوزبكستان ضد كولومبيا – 5:00 صباحًا بتوقيت مصر