قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم
رسمياً .. حمزة الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري
المخرج الإيراني جعفر بناهي يواجه السجن .. تفاصيل
ورقة الأسئلة | القبض على طالب صوّر لايف في لجنة امتحان بالجيزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026
3600 فرصة جديدة .. تفاصيل طرح بيت الوطن 2026
مصادر: الزمالك يقترب من إنهاء ملف الأجانب بعد الاتفاق مع مصدق ومعالي
الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الأسعار 15% .. والركود يضرب المبيعات 50%
أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات
شعبة الدواجن : انخفاض الأسعار يهدد الصناعة في مصر .. التراجع غير منطقي وخطير
محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة مالية لفريق المصري للتتويج بكأس العاصمة | صور
المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 .. فرنسا تتصدر والعراق يبحث عن كتابة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 و التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

ويقدم موقع صدى البلد مواعيد المباريات الافتتاحيه 

و تقام المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو بين المكسيك و جنوب أفريقيا في تمام الساعه 22:00 بتوقيت مصر

الجمعة 12 يونيو 2026:

كوريا الجنوبية ضد التشيك – 5:00 بتوقيت مصر
كندا ضد البوسنة والهرسك - 22:00 بتوقيت مصر

السبت 13 يونيو 2026:

الولايات المتحدة ضد باراجواي - 4:00 بتوقيت مصر
قطر ضد سويسرا - 22:00 بتوقيت مصر

الأحد 14 يونيو 2026:

البرازيل ضد المغرب - 1:00 صباحا بتوقيت مصر

هايتي ضد أسكتلندا- 4:00 صباحا بتوقيت مصر

أستراليا ضد تركيا - 7 صباحًا بتوقيت مصر

ألمانيا ضد كوراساو- 20:00 بتوقيت مصر

هولندا ضد اليابان- 23:00 مساء بتوقيت مصر

الإثنين 15 يونيو 2026:

ساحل العاج ضد الإكوادور- 2:00 صباحًا بتوقيت مصر

السويد ضد تونس - 5 صباحًا بتوقيت مصر

إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 19:00 بتوقيت مصر

بلجيكا ضد مصر - 22:00 بتوقيت مصر

الثلاثاء 16 يونيو 2026:

السعودية ضد أوروجواي – 1:00 صباحًا بتوقيت مصر

فرنسا ضد السنغال – 22:00 مساء بتوقيت مصر


الأربعاء 17 يونيو 2026:


العراق ضد النرويج – 1:00 صباحًا بتوقيت مصر

الأرجنتين ضد الجزائر – 4:00 صباحًا بتوقيت مصر

النمسا ضد الأردن – 7:00 صباحًا بتوقيت مصر

البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 20:00 مساء بتوقيت مصر

إنجلترا ضد كرواتيا  – 23:00 مساء بتوقيت مصر


الخميس 18 يونيو 2026:

غانا ضد بنما – 2:00 صباحًا بتوقيت مصر

أوزبكستان ضد كولومبيا – 5:00 صباحًا بتوقيت مصر

كاس العالم منتخب مصر بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

ترشيحاتنا

شارموفرز

أغنية لفرقة شارموفرز في افتتاحية وختام فيلم The Mummy

سامح صفوت

بعد أزمته الصحية.. سامح صفوت يثير الجدل برسالة مؤثرة من المستشفى

نيللى كريم

نيللي كريم وأمير المصري يخطفان الأنظار في عرض القصص

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد