موعد مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في افتتاح بطولة كأس العالم

تتوجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لإفتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 الخميس المقبل 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

موعد مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنطلق مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حصري

ومن المقرر أن تنقل شبكة beIN Sports كافة مباريات كأس العالم الـ 104 مباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للمونديال.