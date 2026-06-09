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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم قبل كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
علا محمد

أعلنت شبكة ESPN عن ترتيبها لأفضل 10 لاعبين في العالم قبل انطلاق كأس العالم 2026، في قائمة ضمت أبرز نجوم كرة القدم الحاليين من مختلف الدوريات الأوروبية.

وتصدر القائمة الفرنسي عثمان ديمبيلي، يليه الإسباني لامين يامال، ثم الفرنسي مايكل أوليسي.

وجاء الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع، يليه البرتغالي برونو فيرنانديز في المركز الخامس، ثم الإسباني بيدري سادسًا.

وحل الفرنسي ويليام ساليبا في المركز السابع، بينما جاء البرازيلي رافينيا في المركز الثامن.

واحتل الإنجليزي بوكايو ساكا المركز التاسع، فيما جاء النرويجي مارتن أوديجارد في المركز العاشر ضمن القائمة.

شبكة ESPN كأس العالم 2026 مختلف الدوريات الأوروبية لامين يامال ديمبيلي

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