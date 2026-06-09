حسام حسن يراهن على جيل جديد.. وبلجيكا وإيران أبرز منافسي المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو منتخب مصر الذي يعود إلى أكبر محفل كروي عالمي باحثًا عن إنجاز طال انتظاره يتمثل في تحقيق أول انتصار في تاريخ الفراعنة بالمونديال بل والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وهي مجموعة تبدو متوازنة إلى حد كبير وإن كانت تمنح المنتخب البلجيكي أفضلية نظرية بفضل كوكبة نجومه وخبراته الدولية بينما تبدو فرص الفراعنة قائمة بقوة في الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة للأدوار الإقصائية.

صلاح.. الحلم الأخير على المسرح الأكبر

يدخل محمد صلاح منافسات كأس العالم وسط حالة خاصة من الترقب حيث تمثل البطولة الحالية فرصة استثنائية لقائد المنتخب المصري لترك بصمته الأكبر في تاريخ مشاركاته الدولية.

النجم المصري الذي أصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية يدرك أن مونديال 2026 قد يكون الأخير في مسيرته العالمية وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا لقيادة الفراعنة نحو إنجاز غير مسبوق.

وفي النسخة الماضية التي شارك فيها المنتخب المصري عام 2018 عانى صلاح من إصابة قوية في الكتف حرمته من الظهور بكامل جاهزيته لكنه نجح رغم ذلك في تسجيل هدفين خلال البطولة. أما هذه المرة فيدخل المنافسات وهو يحمل خبرات أكبر وشخصية قيادية أكثر نضجًا بعدما أمضى سنوات طويلة بين كبار نجوم الكرة العالمية.

وتعول الجماهير المصرية على الشراكة الهجومية التي تجمع صلاح بمحمود حسن تريزيجيه بالإضافة إلى التألق اللافت لعمر مرموش الذي تحول إلى أحد أبرز الأسماء الهجومية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

حسام حسن.. مهمة استثنائية من الملعب إلى مقعد التدريب

تحمل مشاركة منتخب مصر في مونديال 2026 قصة خاصة لبطل تاريخي ارتبط اسمه بأحد أهم أهداف الكرة المصرية.

فبعد نحو 37 عامًا من قيادة مصر إلى كأس العالم 1990 بهدفه الشهير في شباك الجزائر يعود حسام حسن إلى الحدث العالمي ولكن هذه المرة مديرًا فنيًا للفراعنة.

ورغم الجدل الكبير الذي صاحب تعيينه فإن النتائج التي حققها المنتخب تحت قيادته أعادت الثقة إلى الجماهير بعدما نجح في بناء فريق أكثر تماسكًا يعتمد على الروح القتالية والانضباط التكتيكي إلى جانب الإمكانات الفردية التي يمتلكها نجومه.

وخلال فترة الإعداد للمونديال قدم المنتخب المصري مؤشرات إيجابية أبرزها الفوز على السعودية برباعية والتعادل مع إسبانيا بطلة أوروبا قبل أن يخسر بصعوبة أمام البرازيل في تجربة كشفت بعض نقاط الضعف الدفاعية التي يسعى الجهاز الفني لعلاجها قبل ضربة البداية.

مواجهة بلجيكا.. مفتاح العبور

تبدو المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا الأكثر أهمية في مشوار المنتخب المصري داخل المجموعة.

فالحصول على نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي سيمنح الفراعنة دفعة معنوية هائلة قبل مواجهتي نيوزيلندا وإيران كما سيعزز فرص المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

وتملك بلجيكا مجموعة من الأسماء الثقيلة يتقدمها كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وتيبو كورتوا لكنها في الوقت نفسه لم تعد بالقوة التي ظهرت بها خلال السنوات الماضية عندما تصدرت التصنيف العالمي ووصلت إلى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

ويعتمد المدرب رودي جارسيا على مزيج من أصحاب الخبرة والعناصر الشابة في محاولة لإنقاذ ما تبقى من أحلام "الجيل الذهبي" الذي فشل في حصد أي بطولة كبرى رغم الإمكانات الهائلة التي امتلكها.

إيران.. المنافس المباشر

إذا كانت بلجيكا المرشح الأول للمجموعة فإن إيران تبدو المنافس المباشر للمنتخب المصري على البطاقة الثانية.

ويمتلك المنتخب الإيراني خبرات كبيرة على مستوى كأس العالم حيث يشارك للمرة الرابعة على التوالي كما يضم عدداً من اللاعبين أصحاب التجارب الطويلة يتقدمهم المهاجم المخضرم مهدي طارمي.

لكن المنتخب الإيراني يدخل البطولة في ظروف استثنائية بعد الأحداث السياسية والعسكرية التي ألقت بظلالها على استعداداته وهو ما قد يؤثر على تركيز الفريق خلال المنافسات.

ورغم ذلك تبقى مواجهة مصر وإيران مرشحة لأن تكون واحدة من أكثر مباريات المجموعة حساسية وأهمية في تحديد هوية المتأهلين.

نيوزيلندا.. الحصان الهادئ

على الورق تبدو نيوزيلندا الأقل حظًا بين منتخبات المجموعة لكنها ترفض الدخول في البطولة بدور الضيف.

ويعتمد المنتخب النيوزيلندي على خبرة قائده وهدافه التاريخي كريس وود الذي يمثل السلاح الأبرز للفريق خاصة في الكرات الهوائية والهجمات المرتدة.

ورغم أن معظم الترشيحات تضع نيوزيلندا في المركز الأخير فإن مباريات كأس العالم أثبتت دائمًا أن المفاجآت جزء أصيل من اللعبة وهو ما يدفع مصر للتعامل بحذر شديد مع هذه المواجهة.

فرصة تاريخية للفراعنة

بعيدًا عن الأسماء والتوقعات تبدو المجموعة السابعة واحدة من المجموعات التي تمنح منتخب مصر فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز تاريخي.

الفراعنة يمتلكون أفضل لاعب في تاريخهم الحديث ومدربًا يعرف قيمة قميص المنتخب وجيلاً يجمع بين الخبرة والطموح كما أن نظام البطولة الجديد يمنح فرصًا أكبر للمنتخبات الساعية إلى صناعة المفاجآت.