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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من تدريب منتخب مصر الأول في "سبوكين" استعداداً لمواجهة بلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأول في ملعب جامعة جونزاجا بسبوكين بالولايات المتحدة الأمريكيةمنذ ساعات، استعداداً لمواجهة بلجيكا، يوم 15 يونيو الحالي، في الجولة الأولى لافتتاح مباريات كأس العالم 2026.

بدأ المران بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، وتقسيمة في نهاية المران، شهدت فوز فريق محمود تريزيجيه وعمر مرموش وياسر إبراهيم والمهدي سليمان وحسام عبدالمجيد ومحمود صابر وهيثم حسن وطارق علاء.


 

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026
يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم:

منتخب بلجيكا
منتخب نيوزيلندا
منتخب إيران
منتخب مصر
ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 موعد مباراة مصر القادمة منتخب بلجيكا

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