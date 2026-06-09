المونديال قرب.. موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026

تتوجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لإفتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 الخميس المقبل 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

شاكيرا في افتتاح كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة النجمة العالمية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي في حفل افتتاح كأس العالم 2026، حيث سيقدمان للمرة الأولى الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي" خلال الاحتفالية التي تستضيفها مدينة مكسيكو يوم 11 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح قبل المباراة الأولى للبطولة بـ90 دقيقة، وسط مشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، في عرض فني ضخم يسبق انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.

وتحمل الأغنية الرسمية للمونديال بعدًا إنسانيًا إلى جانب الجانب الفني، إذ تم اختيارها لدعم صندوق التعليم العالمي التابع لـ"فيفا"، الذي يسعى إلى جمع 100 مليون دولار قبل نهاية البطولة من أجل دعم مشروعات التعليم وتوفير فرص أفضل للأطفال حول العالم، بالإضافة إلى توسيع برامج كرة القدم في المجتمعات الأقل حظًا.

موعد مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنطلق مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حصري

ومن المقرر أن تنقل شبكة beIN Sports كافة مباريات كأس العالم الـ 104 مباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للمونديال.