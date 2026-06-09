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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة قبل المونديال.. منع حكم صومالي من دخول أمريكا واستبعاده رسميًا من كأس العالم 2026

الحكم الصومالي عمر عبد القادر
الحكم الصومالي عمر عبد القادر
إسلام مقلد

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضربة مفاجئة قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان عن البطولة، إثر منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

قرار مفاجئ قبل انطلاق البطولة

تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ووفقًا لتقارير صحفية، تم منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن قائمة الحكام الأفارقة المشاركين في إدارة مباريات المونديال.

مسيرة تحكيمية مميزة

وحظي أرتان بثقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد إدارته عددًا من المباريات الكبرى في القارة السمراء، أبرزها مواجهات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ما أهله للتواجد ضمن الطاقم التحكيمي المختار لكأس العالم.

أزمة التأشيرة تعود من جديد

وكانت السلطات الأمريكية قد صنفت الصومال ضمن الدول الخاضعة لقيود إضافية على منح التأشيرات، وهو ما أثار مخاوف بشأن مشاركة الحكم الصومالي في البطولة.

ورغم تدخل السفارة الصومالية في نيروبي ومنحه جواز سفر دبلوماسيًا، أعلن "فيفا" في وقت سابق حل أزمة التأشيرة الخاصة به، وأنه سيكون متاحًا للمشاركة في البطولة.

إعادته من ميامي إلى إسطنبول

لكن المفاجأة جاءت بعد وصول أرتان إلى مدينة ميامي الأمريكية عبر رحلة انطلقت من نيروبي مرورًا بتركيا، حيث رفضت السلطات الأمريكية دخوله البلاد وتمت إعادته إلى مدينة إسطنبول.

فيفا يؤكد الاستبعاد

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد خلاله أن الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب أو إدارة مباريات كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح "فيفا" أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة الخاصة بالدولة المستضيفة، وأن السلطات الأمريكية أبلغته بعدم وجود أي تغيير مرتقب في وضع الحكم الصومالي خلال الفترة الحالية.

غموض حول البديل

وكان أرتان واحدًا من ثمانية حكام اختارهم الاتحاد الأفريقي للمشاركة في المونديال، فيما لم يعلن "فيفا" حتى الآن هوية الحكم الذي سيعوض غيابه في البطولة.

أبعاد سياسية محتملة

وتشير تقارير إعلامية إلى أن القضية قد تحمل أبعادًا سياسية، في ظل السياسات الأمريكية المتشددة تجاه الصومال، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بالهجرة والتأشيرات، ما جعل استبعاد الحكم الصومالي يثير جدلًا واسعًا قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم.

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