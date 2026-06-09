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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك بكأس العالم

أمين عمر
أمين عمر
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تولى طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر مهمة إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد أمين عمر على رأس الطاقم التحكيمي لإدارة المباراة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، الحكم الرابع، الكوستاريكي خوان كالديرون، فيما جاء المساعد الاحتياطي، الكوستاريكي خوان كارلوس مورا.

فيما جاء حكم تقنية الفيديو (VAR)، كلا من المصري محمود عاشور، ومساعد حكم الفيديو (AVAR) الأمريكي جو ديكرسون، ودعم حكم الفيديو، الإيطالي ماركو دي بيلو.

موعد مباراة كوريا الجنوبية والتشيك

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، يوم الجمعة الموافق 12 يونيو في تمام الساعة 5 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

أمين عمر الحكام المصريين كوريا الجنوبية كوريا والتشيك كأس العالم

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