احترامًا لتاريخي.. عماد متعب: رفضت المشاركة في كأس العالم 2018

كشف عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، كواليس رفضه التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018، رغم تلقيه وعودًا بالمشاركة في القائمة النهائية.

وقال عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية: “كان نفسي ألعب كأس عالم، واتعرض عليا أروح مونديال 2018”.

وأضاف أن المهندس هاني أبو ريدة أخبره وقتها بأنه يستحق التواجد في البطولة، لكنه رفض الفكرة احترامًا لنفسه ولزملائه، موضحًا: “قولتله بلاش بعد إذنك، أنا مش بلعب ومستر كوبر مش مقتنع بوجودي”.

وأكد متعب أنه لم يكن يرغب في التواجد داخل المنتخب لمجرد المشاركة فقط، خاصة في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بوجوده الفني داخل الفريق.

وتابع: “مش هروح غصب عنه وأحس إني تقيل على المنتخب، ولو حصل أي إخفاق الناس كانت هتتكلم عني”.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته مؤكدًا أنه كان يفضل أن يكون له دور حقيقي داخل الملعب، قائلًا: “احترامًا لاسمي وتاريخي والجمهور لازم يبقى ليا دور.. يا أما خلاص”.