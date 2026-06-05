قرار جديد.. عماد متعب يكشف عن خطوته المقبلة

كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق، عن خطوته المقبلة.

وأكد، في تصريحات تلفزيونية، أنه يسعى حاليًا للحصول على دورات تدريبية في مجال التدريب.

وأضاف: «بشتغل الفترة الحالية على نفسي في حتة التدريب، بس الحتة اللي رايح لها إني أبقى كوتش للمهاجمين بس، ودي كانت حصلت قبل كده مع هنري في منتخب بلجيكا، وأنا ناوي آخد الموضوع دراسة، والموضوع فكرته إنك بتشوف المهاجم وتحركاته في الماتش وفي التمرين، بتجيبه بعد كل ماتش وبعد كل تمرينة، بتقوله: أنت عملت ده صح، أو عملت ده غلط، اتحركت هنا صح، أو اتحركت هنا غلط، هنا كان لازم تقطع على القُريِّبة، وهنا كان لازم تقطع على البعيدة».

وواص حديثه: «ده شق نظري على الفيديوهات من الماتشات والتمرين، وفيه شق عملي، حصة تدريبية عدد معين من الأيام في الأسبوع، أشتغل مع المهاجمين على المواقف اللي بيعدُّوا بيها في الماتش، وأقولهم يتصرفوا فيها إزاي، وأهم حاجة في الموضوع، التكرار؛ لأن الناس عندنا بتزهق».