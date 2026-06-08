نجحوا في اقتحام قوائم منتخباتهم.. 5 مراهقين يخطفون الأضواء في كأس العالم 2026

بينما تتجه أنظار مليارات المشجعين نحو نجوم الصف الأول في كأس العالم 2026، تبرز قصة أخرى لا تقل إثارة عن صراع الكبار على اللقب إنها قصة خمسة مراهقين لم يتجاوز أكبرهم الثامنة عشرة من عمره، نجحوا في اقتحام قوائم منتخباتهم الوطنية ليصبحوا أصغر لاعبي البطولة المنتظرة.

هؤلاء اللاعبون لا يحملون فقط حلم المشاركة في كأس العالم، بل يمثلون جيلاً جديداً من المواهب التي تستعد لكتابة أسمائها في سجل النجوم العالميين، وربما يكون بعضهم مشروع أسطورة قادمة على غرار ليونيل ميسي أو كيليان مبابي اللذين خطفا الأنظار في سن مبكرة.

يتصدر المكسيكي جيلبرتو مورا قائمة أصغر المشاركين في مونديال 2026 بعمر 17 عاماً و7 أشهر فقط، ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين يظهرون في البطولة خلال العقود الأخيرة.

ويلعب مورا في خط الوسط مع نادي تيخوانا المكسيكي، حيث فرض نفسه سريعاً كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في البلاد بفضل رؤيته المميزة للملعب وقدرته على صناعة الفرص والتحكم بإيقاع اللعب.

وخلال الموسمين الماضيين، تحول اسمه إلى هدف للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابع تطوره عن كثب، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز نجوم الكرة المكسيكية خلال السنوات المقبلة.