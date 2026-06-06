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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي يتوقع المنتخب الفائز بكأس العالم 2026.. ما هو؟

كأس العالم
كأس العالم
أحمد أيمن

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتزايد التوقعات بشأن المنتخب الأوفر حظًا للتتويج باللقب، ومنها توقعات الذكاء الاصطناعي والحواسيب العملاقة.

وتشير العديد من التحليلات الفنية إلى وجود عدة منتخبات تمتلك مقومات حقيقية للمنافسة على النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبا وسط منافسة قوية بين كبار اللعبة. 

توقعات الفائز بكأس العالم 2026

تتصدر إسبانيا قائمة أبرز المرشحين وفقًا لعدد من التوقعات المبكرة، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بناء جيل جديد يجمع بين المهارة الفنية والالتزام التكتيكي. 

كما عزز تتويج المنتخب الأسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 من مكانته بين القوى الكروية الكبرى، ليصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة للذهاب بعيدًا في البطولة المقبلة.

في المقابل، يواصل المنتخب الفرنسي فرض نفسه ضمن دائرة المنافسة بفضل امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، إلى جانب الاستقرار الفني الذي يعيشه خلال السنوات الأخيرة. 

ويُنظر إلى فرنسا باعتبارها من أكثر المنتخبات قدرة على الوصول إلى المراحل النهائية والمنافسة بقوة على اللقب.

توقعات الذكاء الاصطناعي لكأس العالم

أما منتخب إنجلترا، فيدخل البطولة بطموحات مرتفعة مستفيدًا من جيل يضم العديد من النجوم الذين تألقوا في أبرز الدوريات الأوروبية. 

ورغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب، فإن التحدي الأكبر يتمثل في ترجمة هذه القدرات إلى إنجاز فعلي على مستوى البطولات الكبرى، وهو الأمر الذي استعصى عليه في مناسبات سابقة.

ويظل المنتخب البرازيلي حاضرًا دائمًا في حسابات الترشيحات، إذ يمتلك تاريخًا حافلًا بالنجاحات في كأس العالم، فضلًا عن اعتماده المستمر على مواهب هجومية قادرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة. 

كما يحافظ منتخب الأرجنتين على مكانته بين المرشحين بعد تتويجه بلقب مونديال 2022، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة وخبرة إضافية قبل خوض النسخة المقبلة.

إلى جانب هذه الأسماء، تبرز منتخبات مثل ألمانيا والبرتغال والمغرب كمرشحين لتقديم مفاجآت قوية، خاصة مع امتلاكها عناصر تجمع بين الخبرة والحيوية. 

ورغم أن بعض التحليلات تميل لمنح الأفضلية لإسبانيا، فإن تاريخ كأس العالم أثبت مرارًا أن البطولة لا تعترف بالتوقعات وحدها، وأن المفاجآت تبقى جزءًا أساسيًا من سحر كأس العالم.

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