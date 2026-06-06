الإصابة تبعد الألماني كارل عن كأس العالم FIFA 2026™

خرج المهاجم الألماني الشاب لينارت كارل من حسابات كأس العالم FIFA 2026™ بعد تعرضه لإصابة خلال التدريب، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة.

وقال الاتحاد عبر حسابه على إنستغرام: "تعرض ليني اليوم لتمزق في حزمة عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبسبب هذه الإصابة سيغيب عن البطولة. نتمنى لك الشفاء العاجل، نحن نفكر بك".



واستدعى المنتخب الألماني لاعب وسط لايبتسيغ أسان أودراوغو ليحل بدلاً من لاعب بايرن ميونيخ البالغ 18 عاماً.

وكان المدرب يوليان ناغلسمان قد قال في وقت سابق في شيكاغو، قبيل المباراة الودية المقررة السبت أمام الولايات المتحدة، إن إصابة كارل "لا تبدو جيدة"، مشيراً إلى أنه نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص.