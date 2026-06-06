7 ساعات في مطار شيكاغو.. تفاصيل احتجاز أيمن حسين قبل انطلاق كأس العالم 2026

أثار احتجاز أيمن حسين قاد المنتخب العراقي داخل مطار شيكاغو الدولي حالة من الجدل في الأوساط الرياضية العراقية، بعدما تأخر انضمامه إلى بعثة منتخب العراق عقب وصولها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكشف الإعلامي العراقي علي نوري أن مهاجم منتخب العراق خضع لإجراءات تدقيق واستجواب من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية استمرت نحو سبع ساعات كاملة، في حين غادر بقية أفراد البعثة المطار بشكل طبيعي.

وصول بعثة العراق

وأوضح نوري أن بعثة العراق وصلت إلى الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لكن أيمن حسين ظل داخل المطار حتى انتهاء جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة به، قبل السماح له بمغادرة المطار والالتحاق بمقر إقامة المنتخب.

وأكد أن الإفراج عن اللاعب جاء بصورة طبيعية بعد انتهاء التحقيقات الروتينية، دون تدخل من أي جهة رسمية أو رياضية، مشيرًا إلى أن طبيعة الأسئلة التي وُجهت للاعب لم يتم الكشف عنها.

أيمن حسين لم يكن الوحيد

وأضاف أن أيمن حسين لم يكن الوحيد الذي خضع لإجراءات التدقيق، حيث تم احتجاز عدد من لاعبي المنتخب العراقي لفترات متفاوتة، من بينهم زيدان إقبال وإبراهيم بايش وحسين علي وآخرون، قبل السماح لهم بالدخول بعد فترات قصيرة تراوحت بين ساعة وساعتين.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات الأمنية تُطبق بشكل اعتيادي على العديد من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، ولا تعني بالضرورة وجود أي اتهامات أو مخالفات بحق الأشخاص الذين يتم إخضاعهم للفحص الإضافي.

استعدادات منتخب العراق

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد منتخب العراق لخوض تحدٍ صعب في كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.

ومن المقرر أن يستهل "أسود الرافدين" مشوارهم بمواجهة النرويج يوم 16 يونيو، قبل الاصطدام بفرنسا يوم 22 يونيو، ثم اختتام دور المجموعات بمواجهة السنغال يوم 26 يونيو، في مجموعة توصف بأنها من أقوى مجموعات البطولة.