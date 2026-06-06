مونديال 2026.. تفاصيل إحتجاز 7 نجوم بـ منتخب العراق في مطار شيكاغو

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل إحتجاز 7 لاعبين من منتخب العراق المشارك ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 في أحد مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك منتخب العراق في منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

وتعادل منتخب العراق مؤخرا مع نظيره منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما فى المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026.

وبحسب التقارير فإن 7 لاعبين ضمن بعثة منتخب العراق تم إحتجازهم في مطار شيكاغو عقب الوصول إلى أمريكا، بعد رحلة شاقة استمرت لساعات طويلة.

ولفتت إلي أن السلطات الأمريكية قررت احتجاز 7 نجوم ضمن بعثة منتخب العراق في مطار شيكاغو لمدة 7 ساعات والخضوع للتحقيقات قبل مغادرتهم إلى معسكر أسود الرافدين.

وسلطت التقارير الضوء على قائمة الـ 7 نجوم بمنتخب العراق وهم: أيمن حسين وفهد طالب وزيد تحسين ويوسف الأمين وزيدان إقبال وابراهيم بايش وحسين علي وميرخاس دوسكي.

وجاءت قائمة منتخب العراق النهائية المشاركة في كأس العالم، على النحو التالي: في حراسة المرمى: أحمد باسل - جلال حسن - فهد طالب. في خط الدفاع: آكام هاشم - ريبين سولاقا - زيد تحسين - مناف يونس - ميرخاس دوسكي - أحمد يحيى - حسين علي - مصطفى سعدون - فرانس بطرس. في خط الوسط: أيمار شير - زيدان إقبال - كيفن يعقوب - أمير المعاري - زيد إسماعيل - إبراهيم بايش - ماركو فرج - يوسف الأمين - أحمد قاسم - علي جاسم. في خط الهجوم: مهندي علي - أيمن حسين - علي الحمادي - علي يوسف.