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خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد

تذاكر كأس العالم
تذاكر كأس العالم
إسراء أشرف

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدداً من الجماهير الذين حصلوا على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 دون دفع قيمتها، بتسوية المبالغ المستحقة بعد اكتشاف خطأ تقني في نظام الدفع الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر.

وأوضح "فيفا" أن الخلل أدى إلى إصدار تذاكر لنحو 60 مشجعاً بقيمة صفر دولار، رغم إتمام عملية الحجز بنجاح عبر الموقع الرسمي للبطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأرسل الاتحاد الدولي إشعارات رسمية للمشجعين المتأثرين بالخطأ، طالبهم خلالها باستكمال سداد قيمة التذاكر للحفاظ على حجوزاتهم، مؤكداً أن التذاكر لم تُلغَ حتى الآن وما زالت محفوظة بأسمائهم.

ومنح "فيفا" الجماهير مهلة تصل إلى سبعة أيام لإتمام عملية الدفع، محذراً من أن عدم سداد المبالغ المطلوبة خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى إلغاء التذاكر وإعادة طرحها للبيع.

وأعرب الاتحاد الدولي عن أسفه للخطأ التقني وما تسبب فيه من ارتباك للمشجعين، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان سير عمليات البيع بشكل طبيعي.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار الجدل حول آلية بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعدما شهدت الفترة الماضية انتقادات ومراجعات تتعلق بعمليات الحجز وتخصيص المقاعد للمشجعين.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تذاكر كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

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