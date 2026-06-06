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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بداية غير مبشرة للمونديال.. خالد بيومي يعلق على توقف ودية السعودية وبورتوريكو

خالد بيومي
خالد بيومي
يمنى عبد الظاهر

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على توقف مباراة السعودية ضد بورتوريكو الودية الدولية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.


وقال بيومي في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «توقف المباراة الودية للمنتخب السعودي أمام بورتوريكو في ملعب Q2 أوستن بتكساس لمدة ساعة تقريبًا بسبب سوء الأحوال الجوية والتحذيرات من العواصف، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وجميع المتواجدين في الملعب».

وأضاف: «هذه البداية قد لا تكون مبشرة لبطولة كأس العالم، مما يثير المخاوف بشأن تنظيم أهم بطولة في العالم».

وانطلقت مباراة السعودية وبورتوريكو في تمام الساعة الثانية صباح اليوم قبل أن تتوقف في الدقيقة 21 بسبب تحذيرات الأحوال الجوية.

توقف المباراة الودية للمنتخب السعودي أمام بورتوريكو في ملعب Q2 أوستن بتكساس لمدة ساعة تقريبًا بسبب سوء الأحوال الجوية والتحذيرات من العواصف، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وجميع المتواجدين في الملعب.

هذه البداية قد لا تكون مبشرة لبطولة كأس العالم، مما يثير المخاوف بشأن تنظيم أهم.

المحلل الرياضي خالد بيومي مباراة السعودية بطولة كأس العالم 2026 السعودي أمام بورتوريكو كأس العالم

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