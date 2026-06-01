دونيس يحسم اختياراته.. إعلان القائمة النهائية للسعودية في كأس العالم 2026

كشف اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد "الأخضر" لخوض منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، في مهمة يسعى خلالها المنتخب السعودي لتحقيق ظهور قوي ومواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة العالمية.

وضمت القائمة ثلاثة حراس مرمى هم محمد العويس ونواف العقيدي وأحمد الكسار، فيما شهد خط الدفاع تواجد مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمها سعود عبد الحميد وحسان التمبكتي وحسن كادش وعلي لاجامي.

وفي خط الوسط، اعتمد دونيس على مزيج من الخبرة والشباب بقيادة سالم الدوسري ومحمد كنو وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري، إلى جانب عدد من العناصر الشابة التي تألقت خلال الفترة الماضية.

أما في الخط الأمامي، فتواجد الثنائي صالح الشهري وعبد الله الحمدان لقيادة هجوم المنتخب خلال البطولة.

وفي الوقت ذاته، قرر الجهاز الفني استمرار كل من عبد الله آل سالم وعبد الرحمن الصابني وعبد القدوس عطية ضمن معسكر المنتخب، تحسبًا لأي مستجدات قد تطرأ قبل انطلاق البطولة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل لوائح كأس العالم التي تسمح للمنتخبات بإجراء تعديلات على القائمة النهائية قبل 24 ساعة من المباراة الأولى في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة تمنعه من المشاركة، كما تتيح استبدال حارس المرمى المصاب أثناء منافسات البطولة وفق الشروط المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.