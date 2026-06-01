وزير الخارجية يلتقي نظيره الأنجولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، يوم الإثنين الأول من يونيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي.

حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أكد الوزير عبد العاطي، على الاعتزاز بما تشهده العلاقات المصرية–الأنجولية من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، معرباً عن التطلع لمواصلة البناء على نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

واستعرض وزير الخارجية الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما في ذلك المساعي الهادفة إلى تسوية الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.