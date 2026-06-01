أنس الفقي يشيد ببرنامج من ماسبيرو: ابتعد عن أسلوب المونولوج

أشاد أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ببرنامج "من ماسبيرو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معربًا عن أمنيته في أن يقدّم البرنامج نموذجًا مختلفًا في المشهد الإعلامي.

وقال الفقي إن اختيارات البرنامج تبدو “موفّقة بكل المقاييس”، مؤكدًا تطلعه إلى أن يمتلك البرنامج سياسة تحريرية واضحة وشخصية إعلامية مستقلة وهوية مميزة.

وأضاف أن نجاح أي برنامج حواري يعتمد على “الحوار الحقيقي” القائم على التعددية في الآراء واستضافة شخصيات متنوعة، بعيدًا عن الأسلوب القائم على المونولوج، والذي بات يسيطر على عدد من البرامج الحوارية في الوقت الحالي.