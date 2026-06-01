موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الأثنين علي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2026/2027 وسط غياب المهندسة راندا المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسبب اعتذراها عن الحضور.

يشار إلى أن من المقرر أن يصل مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2027/2026 محطته الأخيرة بمجلس النواب خلال يونيو المقبل، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي أولي جلسات مناقشتها.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠إقرار الموازنة

ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، حتى يتم العمل بها رسميًّا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء موعد العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.

لائحة المجلس الداخلية

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.