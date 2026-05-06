زراعة النواب توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على مخصصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة ، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وشهدت المناقشات زيادة في حجم الاستثمارات المخصصة للوزارة، حيث بلغت نحو 5.496 مليارات جنيه، بارتفاع قدره 732 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تلبية احتياجات القطاعات الزراعية المختلفة ودعم خطط التوسع في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت اللجنة، أن الخطة الاستثمارية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها زيادة الصادرات الزراعية، وتنمية شبه جزيرة سيناء، إلى جانب دعم برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، وتطوير نظم الري الحقلي، واستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وفي السياق ذاته، شدد ممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية على جاهزيتهم لتوفير التمويل اللازم لقطاع الزراعة، سواء من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو إتاحة وفورات مالية خلال العام المالي، لضمان استكمال المشروعات ذات الأولوية.

وأوصت اللجنة بإحالة تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لصياغته في شكله النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.