بدأت بالبكاء وانتهت بالزواج.. مي عز الدين تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها

تصدرت تصريحات الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تفاصيل تعارفها على زوجها وقصة الحب التي جمعتهما، وأن البداية كانت خلال حضورها حفلاً للموسيقار عمر خيرت، حيث تأثرت بإحدى المقطوعات الموسيقية ودخلت في نوبة من البكاء، ليفاجئها زوجها بالوقوف إلى جانبها ومواساتها، ومن تلك اللحظة بدأت قصة الحب التي تطورت لاحقًا إلى ارتباط وزواج.

وفي البداية كشفت الفنانة مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل مشوقة حول بداية قصة حبها واعتراف زوجها لها بالحب لأول مرة.

وردًا على سؤال: "مين اللي قال للتاني بحبك الأول؟"، أوضحت مي عز الدين، أن زوجها هو من بادر بالاعتراف، وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في بداية فترة تعارفهما.

وأشارت مي إلى أن هذا الاعتراف السريع وضعها في حالة من الحيرة والتردد، إذ شعرت بالخوف من سرعة تطور العلاقة وتدفق المشاعر، وخشيت أن تتخذ قرارًا متسرعًا أو خاطئًا.

وقالت: "كنت سرحانة وخايفة.. خايفة من السرعة وخايفة أكون باخد قرار غلط"، واصفةً تلك اللحظة بأنها جعلتها في "مود تاني" يختلف عن طبيعتها التي تميل إلى الحذر والتأني.



وتابعت الفنانة مي عز الدين: "زوجي بعد ربنا هو اللي قدر يهتم بيا صح بعد وفاة والدتي عوضني وحسيت أن في ناس.. امي كانت تدير حياتي صح وكويس.. وبعد وفاتها تعبت اوي في الحته دي.. والعلاقة معاها كانت صداقة.. وأمي كانت طفلة وكنا بنتخانق زي الأطفال وبدبدب رجلي في الأرض".

وأوضحت مي عز الدين أن: "أمي حالتها كانت صعبة وآخر عامين في حياتها بدأنا رحلة الكلى وتعبت جامد.. عملت لها وحدة غسيل كلى في البيت.. والناس اللي بتحب الحياة أوي بتبقى مش عايزة تعيش كده وماكانتش عارفة تاكل ولا تشرب وماكانتش مبسوطة".

وأكملت: "أمي أخدتني على خوانة وكانت كويسة وماتت بشكل فجأة.. وقلبها توقف ورجع على كومة ووقتها كنت برا في مسرحية ورجعت بسرعة".



كشفت الفنانة مي عز الدين، دور الفنان تامر حسني في أزماتها الأخيرة، وخاصة مع “وفاة والدتها” و"تعرضها للتسمم"، مشيرة إلى أن له مواقف كثيرة إيجابية معها موضحة: "تامر حسني هو اللي قام بمراسم وفاة والدتي.. وفي آخر أزمة صحية ليا؛ تامر حسني جالي على طول.. حياتي مش بتتصور ومش بتطلع على السوشال ميديا.. وتامر حسني عرف أزمتي الصحية من السوشال ميديا".

وأشارت مي عز الدين، إلى أنها لا تحب نشر تفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لافتة إلى أنها تحب الخصوصية.



وتحدثت الفنانة مي عز الدين، عن تعرضها لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة من التسمم وخضعت لعملية جراحية، "فيروس جالي في المعدة ووصلت لحالة تسمم.. وعملت عملية بالمنظار وتم شفط الصديد من المعدة.. وشلت كمان الزائدة وربنا كريم وبيحبني وكنت بروح وعدت على خير ورجعت تاني احسن".

وتابعت مي عز الدين: "دخلت العناية المركزة وكانت فترة صعبة و ربنا كان معايا وعدت على خير وطلعت منها احسن من الاول".