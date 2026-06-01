قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدأت بالبكاء وانتهت بالزواج.. مي عز الدين تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها

مي عز الدين
مي عز الدين
البهى عمرو

تصدرت تصريحات الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تفاصيل تعارفها على زوجها وقصة الحب التي جمعتهما، وأن البداية كانت خلال حضورها حفلاً للموسيقار عمر خيرت، حيث تأثرت بإحدى المقطوعات الموسيقية ودخلت في نوبة من البكاء، ليفاجئها زوجها بالوقوف إلى جانبها ومواساتها، ومن تلك اللحظة بدأت قصة الحب التي تطورت لاحقًا إلى ارتباط وزواج.

وفي البداية كشفت الفنانة مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل مشوقة حول بداية قصة حبها واعتراف زوجها لها بالحب لأول مرة.

مين اللي قال للتاني بحبك الأول

 

مي عز الدين
الفنانة مي عز الدين

وردًا على سؤال: "مين اللي قال للتاني بحبك الأول؟"، أوضحت مي عز الدين، أن زوجها هو من بادر بالاعتراف، وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في بداية فترة تعارفهما.

الخوف من التسرع وقرار اللحظة


وأشارت مي إلى أن هذا الاعتراف السريع وضعها في حالة من الحيرة والتردد، إذ شعرت بالخوف من سرعة تطور العلاقة وتدفق المشاعر، وخشيت أن تتخذ قرارًا متسرعًا أو خاطئًا.

مي عز الدين
الفنانة مي عز الدين

وقالت: "كنت سرحانة وخايفة.. خايفة من السرعة وخايفة أكون باخد قرار غلط"، واصفةً تلك اللحظة بأنها جعلتها في "مود تاني" يختلف عن طبيعتها التي تميل إلى الحذر والتأني.


وتابعت الفنانة مي عز الدين: "زوجي بعد ربنا هو اللي قدر يهتم بيا صح بعد وفاة والدتي عوضني وحسيت أن في ناس.. امي كانت تدير حياتي صح وكويس.. وبعد وفاتها تعبت اوي في الحته دي.. والعلاقة معاها كانت صداقة.. وأمي كانت طفلة وكنا بنتخانق زي الأطفال وبدبدب رجلي في الأرض".

مي عز الدين
الفنانة مي عز الدين

وأوضحت مي عز الدين أن: "أمي حالتها كانت صعبة وآخر عامين في حياتها بدأنا رحلة الكلى وتعبت جامد.. عملت لها وحدة غسيل كلى في البيت.. والناس اللي بتحب الحياة أوي بتبقى مش عايزة تعيش كده وماكانتش عارفة تاكل ولا تشرب وماكانتش مبسوطة".

وأكملت: "أمي أخدتني على خوانة وكانت كويسة وماتت بشكل فجأة.. وقلبها توقف ورجع على كومة ووقتها كنت برا في مسرحية ورجعت بسرعة".


كشفت الفنانة مي عز الدين، دور الفنان تامر حسني في أزماتها الأخيرة، وخاصة مع “وفاة والدتها” و"تعرضها للتسمم"، مشيرة إلى أن له مواقف كثيرة إيجابية معها موضحة: "تامر حسني هو اللي قام بمراسم وفاة والدتي.. وفي آخر أزمة صحية ليا؛ تامر حسني جالي على طول.. حياتي مش بتتصور ومش بتطلع على السوشال ميديا.. وتامر حسني عرف أزمتي الصحية من السوشال ميديا".

وأشارت مي عز الدين، إلى أنها لا تحب نشر تفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لافتة إلى أنها تحب الخصوصية.


وتحدثت الفنانة مي عز الدين، عن تعرضها لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة من التسمم وخضعت لعملية جراحية، "فيروس جالي في المعدة ووصلت لحالة تسمم.. وعملت عملية بالمنظار وتم شفط الصديد من المعدة.. وشلت كمان الزائدة وربنا كريم وبيحبني وكنت بروح وعدت على خير ورجعت تاني احسن".

وتابعت مي عز الدين: "دخلت العناية المركزة وكانت فترة صعبة و ربنا كان معايا وعدت على خير وطلعت منها احسن من الاول".

الفنانة مي عز الدين مي عز الدين عمر خيرت صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

صناعة النواب تناقش ملف المنشآت غير المرخصة "مصانع بير السلم"

مدينة العلمين الجديدة

نائب: العلمين الجديدة نموذج عالمي للمدن الذكية ومقصد جاذب للاستثمارات

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

جدل بصناعة النواب بعد طلب تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد