قالها في التليفون| مي عز الدين تكشف كواليس اعتراف زوجها بالحب

كشفت الفنانة مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل مشوقة حول بداية قصة حبها واعتراف زوجها لها بالحب لأول مرة.

وردًا على سؤال: "مين اللي قال للتاني بحبك الأول؟"، أوضحت مي عز الدين، أن زوجها هو من بادر بالاعتراف، وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في بداية فترة تعارفهما.

الخوف من التسرع وقرار اللحظة

وأشارت مي إلى أن هذا الاعتراف السريع وضعها في حالة من الحيرة والتردد، إذ شعرت بالخوف من سرعة تطور العلاقة وتدفق المشاعر، وخشيت أن تتخذ قرارًا متسرعًا أو خاطئًا.

وقالت: "كنت سرحانة وخايفة.. خايفة من السرعة وخايفة أكون باخد قرار غلط"، واصفةً تلك اللحظة بأنها جعلتها في "مود تاني" يختلف عن طبيعتها التي تميل إلى الحذر والتأني.