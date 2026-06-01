نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
فض الأحراز في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. الثلاثاء
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر
لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار.. صواريخ حزب الله تضرب العمق الإسرائيلي
اتحاد الكرة: فيفا يراجع المصروفات 3 مرات سنويا.. وكل مليم مسند بالورق
8 شهداء في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان
قال الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، إن القرار الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفًا فعليًا.

وأشار عزام، في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إلى أن الاتحاد يضع خطته المالية دائمًا، بناءً على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقًا لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وفصّل عزام الأمور اللوجيستية الخاصة ببعثة المنتخب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات خمسة لاعبين إضافيين، بعدما سمح فيفا بوجود 26 لاعبًا في القائمة.

ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات لساعات، مشددًا في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقًا.

وتطرق الأمين العام لاتحاد الكرة إلى ملف الضرائب في أمريكا، مؤكدًا بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة، حيث طُلب منه شخصيًا رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأمريكية لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل.

وأضاف عزام، مستندًا إلى خبرته، التي تمتد لأربعين عامًا في الإدارة الرياضية، أن فيفا يراجع مستندات الصرف ثلاث مرات في الموسم الواحد للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازمًا بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسندًا بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد، أو هو شخصيًا، قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحًا أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحفي للحصول على كود فيفا لحضور المباريات.

