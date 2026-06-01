مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة

مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تشغيل القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع عودة الحركة الطبيعية للسفر والتنقل بعد انتهاء إجازة العيد، حيث يزداد إقبال المواطنين على استخدام القطارات باعتبارها واحدة من أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط بين المحافظات المختلفة.

وتضم جداول التشغيل المعلنة مختلف أنواع القطارات التي تعمل على الخط الحيوي بين القاهرة والإسكندرية، وتشمل قطارات تالجو الفاخرة وقطارات VIP والقطارات المكيفة وقطارات تحيا مصر والقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة، بما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين وفق احتياجاتهم المختلفة.

واقرأ أيضًا:

مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

تشهد رحلات القاهرة إلى الإسكندرية كثافة تشغيل كبيرة على مدار اليوم، حيث تبدأ الرحلات منذ الساعات الأولى من الصباح وتستمر حتى ساعات المساء لتلبية احتياجات الركاب.

وجاءت مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية على النحو الآتي.

قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحًا.

قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحًا.

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحًا.

قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحًا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 1203 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرًا.

قطار رقم 2023 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرًا.

قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرًا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرًا.

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرًا.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساءً.

قطار رقم 23 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.30 مساءً.

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.00 مساءً.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساءً.

قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.10 مساءً.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساءً.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساءً.

كما يتضمن جدول التشغيل قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية ويقوم الساعة 07.15 مساءً.

ويشمل الجدول كذلك قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر ويقوم الساعة 10.15 مساءً.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة اليوم

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا كبيرًا من الرحلات اليومية من الإسكندرية إلى القاهرة لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة بعد انتهاء إجازة العيد وعودة حركة العمل والدراسة والتنقل بين المحافظات.

وجاءت مواعيد القطارات العاملة على خط الإسكندرية القاهرة على النحو الآتي.

قطار رقم 8 روسي تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5.10 صباحًا.

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

قطار رقم 18 روسي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرًا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرًا.

قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 17.10 مساءً.

قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساءً.

قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساءً.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.30 مساءً.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

قطار رقم 28 روسي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.20 مساءً.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

أنواع القطارات العاملة على خط القاهرة الإسكندرية

تتنوع خدمات السكك الحديدية العاملة على خط القاهرة الإسكندرية لتلبية احتياجات مختلف فئات الركاب، حيث تشمل قطارات تالجو الحديثة التي توفر مستوى مرتفعًا من الراحة، بالإضافة إلى قطارات VIP والقطارات المكيفة وقطارات تحيا مصر والقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.

وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل هذه الرحلات وفق الجداول المعلنة بهدف توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة للمسافرين بين القاهرة والإسكندرية، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات السفر والتنقل بين المحافظات.