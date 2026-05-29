الخريطة الكاملة.. مواعيد قطارات الصعيد ثالث أيام عيد الأضحى 2026

أعلنتِ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة 29 مايو 2026 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، عن مواعيد القطارات (المكيفة، والروسية، والتالجو، والنوم) على خطوط القاهرة - أسوان والعكس، والإسكندرية - أسوان والعكس، مع التأكيد على ضرورة الحجز المسبق قبل السفر.



مواعيد القطارات الصباحية من القاهرة إلى أسيوط وأسوان

تنطلق الرحلات من محطة القاهرة في توقيتات مبكرة وموزعة على مدار الساعة لضمان استيعاب كثافة المسافرين، وجاءت كالتالي:

قطار 1010 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 00:05، ويصل أسيوط 05:30.

قطار 1902 (إسباني مطور): يقوم من القاهرة الساعة 00:20، ويصل أسيوط 05:00.

قطار 3006 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 00:50، ويصل أسيوط 05:55.

قطار 934 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 01:10، ويصل أسيوط 06:15.

قطار 3502 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 01:30، ويصل أسيوط 07:30.

قطار 974 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 05:20، ويصل أسيوط 12:30.

قطار 1006 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 06:00، ويصل أسيوط 11:20.

قطار 936 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 07:35 (قادماً من طنطا).

قطار 980 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 08:00، ويصل أسيوط 13:25، ويكمل لأسوان 22:40.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 08:40.

قطار 142 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 08:50.

قطار 80 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 09:00، ويصل أسيوط 16:30، ويكمل لأسوان 02:05.

قطار 1004 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 09:30، ويصل أسيوط 14:50، ويكمل لأسوان 23:10.

قطار 2010 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 10:00، ويصل أسيوط 15:05، ويكمل لأسوان 22:55.

قطار 158 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 10:35.

قطار 982 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 12:00، ويصل أسيوط 17:25، ويكمل لأسوان 02:25.

مواعيد رحلات الظهيرة والمساء المتجهة للصعيد

تستمر حركة القطارات في فترتي الظهيرة والمساء لربط العاصمة بكافة مدن الجنوب وفق المواعيد التالية:

قطار 160 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 12:15.

قطار 998 (فرنساوي مطور): يقوم من القاهرة الساعة 13:00.

قطار 186 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 13:30.

قطار 986 (إسباني مطور): يقوم من القاهرة الساعة 14:00.

قطار 162 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 14:15.

قطار 992 (فرنساوي مطور): يقوم من القاهرة الساعة 15:00.

قطار 164 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 15:30.

قطار 1110 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 15:45.

قطار 990 (فرنساوي مطور): يقوم من القاهرة الساعة 16:00.

قطار 972 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 16:20.

قطار 2006 (ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة الساعة 17:15.

قطار 2012 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 17:30.

قطار 872 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 17:45.

قطار 188 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 18:00.

قطار 1014 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 18:50.

قطار 2030 (تالجو): يقوم من القاهرة الساعة 19:00.

مواعيد قطارات النوم والرحلات الليلية المتأخرة

خصصت السكة الحديد قطارات النوم والرحلات المكيفة الفاخرة في الفترة الليلية لتوفير أقصى درجات الراحة للمسافرين لمسافات طويلة:

قطار 988 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 19:10.

قطار 1086 (نوم): يقوم من الجيزة الساعة 19:20.

قطار 86 (نوم): يقوم من الجيزة الساعة 20:15.

قطار 196 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 19:35.

قطار 976 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 20:00.

قطار 1012 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 20:20.

قطار 2014 (ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة الساعة 21:00.

قطار 82 (نوم): يقوم من الجيزة الساعة 21:40، ويصل أسيوط 02:20.

قطار 88 (إسباني مطور): يقوم من القاهرة الساعة 21:25، ويصل أسيوط 02:50.

قطار 996 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 22:00، ويصل أسيوط 03:10.

قطار 90 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 22:10، ويصل أسيوط 04:00.

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يعمل (الأحد والخميس)، يقوم من القاهرة 22:20، ويصل أسيوط 03:30.

قطار 1092 (نوم + VIP): يعمل (السبت والإثنين والأربعاء)، يقوم من القاهرة 22:40، ويصل أسيوط 03:20.

قطار 2008 (VIP): يقوم من القاهرة الساعة 23:00، ويصل أسيوط 03:40.

قطار 1008 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة الساعة 23:15، ويصل أسيوط 04:25.

قطار 890 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة الساعة 23:30، ويصل أسيوط 04:50.



تنبيهات هامة حول محطات القيام والوقوف

شددت هيئة السكك الحديدية على الركاب ضرورة مراجعة محطات قيام القطارات القادمة من المحافظات الأخرى:

القطارات القادمة من الإسكندرية: قطار 88 (17:50)، قطار 1088 (19:20)، قطار 2008 (20:00)، قطار 1902 (20:10)، قطار 3006 (21:45)، قطار 934 (22:15)، قطار 3008 (05:45)، قطار 158 (07:25)، قطار 164 (12:00)، وقطار 196 (15:40).

محطات القيام الأخرى: قطار 936 من طنطا (05:40)، قطار 1008 من طنطا (19:50)، وقطار 186 من بورسعيد (08:30).

ملاحظات الوقوف بالقرى: قطار 90 يقف بمحطتي الشراونة (10:46) والمحاميد (11:07)، وقطار 974 يقف بمحطات الميمون (07:17)، أشمنت (07:24)، ودمايرس (09:53).

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

أولاً: مواعيد قطارات التالجو والـ VIP والنوم والفاخرة

قطار رقم 2031 (تالجو): يقوم من أسوان الساعة 19:00، يصل أسيوط 02:10 صباحاً، ويصل القاهرة 07:05 صباحاً.

قطار رقم 2009 (VIP): يقوم من أسوان الساعة 18:10، يصل أسيوط 02:00 صباحاً، ويصل القاهرة 06:40 صباحاً.

قطار رقم 997 (VIP): يقوم من أسوان الساعة 20:45، يصل أسيوط 04:40 صباحاً، ويصل القاهرة 09:50 صباحاً.

قطار رقم 981 (VIP): يقوم من أسيوط الساعة 14:35، ويصل القاهرة 19:40.

قطار رقم 983 (VIP): يقوم من أسيوط الساعة 16:30، ويصل القاهرة 21:45.

قطار رقم 935 (VIP): يقوم من أسيوط الساعة 17:15، ويصل القاهرة 22:10 (ويستكمل مسيره للإسكندرية ليصلها 01:05 صباحاً).

قطار رقم 2011 (VIP): يقوم من أسيوط الساعة 13:00، ويصل القاهرة 18:05.

قطار رقم 83 (نوم): يقوم من أسوان الساعة 16:20، يصل أسيوط 00:20 صباحاً، ويصل القاهرة 05:25 صباحاً.

قطار رقم 1091 (نوم + VIP بريميوم): يقوم من أسيوط الساعة 00:05 صباحاً، ويصل القاهرة 04:50 صباحاً (يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس).

قطار رقم 1087 (نوم): يقوم من أسوان الساعة 20:15، يصل أسيوط 03:55 صباحاً، ويصل القاهرة 09:10 صباحاً.

قطار رقم 2015 (ثانية فاخرة): يقوم من أسوان الساعة 16:00، يصل أسيوط 23:30، ويصل القاهرة 04:25 صباحاً.

قطار رقم 929 (ثانية فاخرة): يقوم من أسيوط الساعة 16:50، ويصل القاهرة 21:55.



ثانياً: مواعيد القطارات المكيفة (الدرجة الثالثة والإسباني والفرنساوي)

قطار رقم 1902 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان الساعة 17:00، ويصل أسيوط 00:50 صباحاً.

قطار رقم 2013 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان الساعة 14:05، ويصل أسيوط 22:20، ويصل القاهرة 03:10 صباحاً.

قطار رقم 81 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان الساعة 04:30 صباحاً، يصل أسيوط 14:20، ويصل القاهرة 22:25.

قطار رقم 2007 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان الساعة 10:00 صباحاً، يصل أسيوط 17:25، ويصل القاهرة 22:35 (يستمر للإسكندرية ليصلها 01:40 صباحاً).

قطار رقم 3503 (ثالثة مكيفة): يصل محطة القاهرة الساعة 19:10.

قطار رقم 1109 (ثالثة مكيفة): يصل محطة القاهرة الساعة 08:30 صباحاً (ويستمر للإسكندرية ليصلها 12:10 ظهراً).

قطار رقم 871 (ثالثة مكيفة): يصل محطة القاهرة الساعة 09:25 صباحاً.

قطار رقم 989 (إسباني مطور): يقوم من أسوان الساعة 23:00، يصل أسيوط 06:40 صباحاً، ويصل القاهرة 11:40 صباحاً.

قطار رقم 972 (إسباني مطور): يقوم من أسيوط الساعة 00:10 صباحاً، ويصل القاهرة 05:05 صباحاً.

قطار رقم 999 (فرنساوي مطور): يقوم من سوهاج الساعة 22:15، يصل أسيوط 23:45، ويصل القاهرة 05:25 صباحاً.

ثالثاً: مواعيد قطارات التهوية الديناميكية (الروسي)

قطار رقم 163: يقوم من أسوان الساعة 12:30 ظهراً، يصل أسيوط 21:55، ويصل القاهرة 03:45 صباحاً (يستمر للإسكندرية ليصلها 07:50 صباحاً).

قطار رقم 1013: يقوم من أسوان الساعة 13:30 ظهراً، يصل أسيوط 22:30، ويصل القاهرة 04:00 صباحاً.

قطار رقم 1015: يقوم من أسوان الساعة 17:30، يصل أسيوط 01:45 صباحاً، ويصل القاهرة 08:00 صباحاً (يستمر للإسكندرية ليصلها 11:40 صباحاً).

قطار رقم 187: يقوم من أسوان الساعة 18:20، يصل أسيوط 04:50 صباحاً، ويصل القاهرة 10:55 صباحاً.

قطار رقم 91: يقوم من أسوان الساعة 23:30، يصل أسيوط 08:45 صباحاً، ويصل القاهرة 14:55.

قطار رقم 1007: يقوم من أسيوط الساعة 21:10، ويصل القاهرة 02:35 صباحاً.

قطار رقم 165: يصل محطة القاهرة الساعة 13:30 ظهراً.

قطار رقم 973: يصل محطة القاهرة الساعة 09:15 صباحاً.

قنوات حجز التذاكر الرسمية المتاحة

تيسيراً على المواطنين، يمكن حجز التذاكر مسبقاً عبر عدة طرق رسمية:

شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية والفرعية.

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وتطبيق "حجز قطارات مصر".

مكاتب المدينة بالنوادي، النقابات، الجامعات، ومحطات المترو.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة بالمحطات.

وكلاء البيع المعتمدون (فوري، أمان، ضامن، خدماتي، أوباي، طلقة، كاش كول، وماجيك باي).

خدمة الحجز الصوتي عبر الرقم 1661 للمحمول أو 09000661 للخط الأرضي.