قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على تيسير سفر المواطنين وأبناء محافظات الصعيد خلال إجازة العيد، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية من مختلف الدرجات (تالجو، ومكيفة، وثالثة مكيفة، وتهوية ديناميكية)، إلى جانب القطارات المدرجة بالفعل ضمن جدول التشغيل اليومي.

بدأ تشغيل هذه القطارات الإضافية اعتبار من يوم 21 / 5 / 2026 وتستمر حتى يوم 7 / 6 / 2026، وجاءت تفاصيل ومواعيد حركتها بالكامل على النحو الآتي:

​أولا: قطارات "التالجو" والمكيفة المخصصة للجمهور (القاهرة / أسوان والعكس)



​قطار 2040 (تالجو) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، يقوم من القاهرة الساعة 20:20 ويصل أسوان الساعة 08:10 صباحاً.

​قطار 2041 (تالجو) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً.

​قطار 1938 (مكيف) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، يقوم من القاهرة الساعة 18:20 ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحاً.

​قطار 1939 (مكيف) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 08:30 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 20:30 مساءً.

​قطار 1930 (مكيف) القاهرة / أسوان: يعمل من ليلة 21 / 22 مايو 2026 حتى ليلة 6 / 7 يونيو 2026 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 01:20 ويصل أسوان الساعة 14:20.

​ثانيا: قطارات الدرجة "الثالثة المكيفة" المخصصة للجمهور

​قطار 1931 (مكيف) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 19:55 ويصل القاهرة الساعة 07:50 صباحاً.



​قطار 1948 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من ليلة 21/22 مايو 2026 حتى ليلة 6 / 7 يونيو 2026، يقوم من القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30.

​قطار 1949 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحاً.

​قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً (عدا يوم 25 / 5 / 2026 يقوم الساعة 23:50 ويصل أسوان 12:10).

​قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً (عدا يوم 26 / 5 / 2026 يقوم الساعة 14:50 ويصل القاهرة 02:50).

​ثالثا: قطارات مكيفة وتهوية ديناميكية لرحلات محددة (للجمهور)

​قطار 1936 (مكيف) الإسكندرية / أسوان: يعمل يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم من الإسكندرية الساعة 19:20 ويصل أسوان الساعة 12:00 (يتم تشغيل فوارغه بين القاهرة والأسكندرية للجمهور في نفس اليوم فيقوم من القاهرة 14:10 ويصل الإسكندرية 16:45).

​قطار 1937 (مكيف) أسوان / القاهرة: يعمل يوم 26 / 5 / 2026 فقط، يقوم من أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباحاً.

​قطار 2261 (ثالثة تهوية) أسوان / القاهرة: يعمل يوم 26 / 5 / 2026 فقط، يقوم من أسوان الساعة 17:55 ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحاً.

​قطار 2263 (ثالثة تهوية) أسوان / القاهرة: يعمل يوم 26 / 5 / 2026 فقط، يقوم من أسوان الساعة 18:25 ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً.

​قطار 2262 (ثالثة تهوية) القاهرة / أسوان: يعمل يوم 2 / 6 / 2026 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:20 صباحاً.

​قطار 2260 (ثالثة تهوية) القاهرة / أسوان: يعمل يوم 2 / 6 / 2026 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 18:35 ويصل أسوان الساعة 06:30 صباحاً.

​رابعاً: قطارات مخاصيص الأندية النوبية والاتحاد النوعي ونادي الجعافرة

​1- قطارات الأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية:

​قطار 2244 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:35 ويصل أسوان 07:00 صباحاً.

​قطار 2245 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:20 ويصل القاهرة 07:25 صباحاً.

​قطار 2246 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 19:35 ويصل أسوان 08:35 صباحاً.

​قطار 2247 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:40 ويصل القاهرة 07:15 صباحاً.



​قطار 2248 (تهوية) الإسكندرية / أسوان: للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:40 ويصل أسوان 10:05 صباحاً (تشغيل الفوارغ بين القاهرة والإسكندرية للجمهور نفس اليوم قيام من القاهرة 05:40 وصول الإسكندرية 08:20).



​قطار 2249 (تهوية) أسوان / الإسكندرية: للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية 14:05 (تشغيل الفوارغ بين الإسكندرية والقاهرة للجمهور يوم 5 / 6 / 2026 قيام من الإسكندرية 17:30 وصول القاهرة 20:05).



​2- قطارات نادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية:

​قطار 2250 (تهوية) الإسكندرية / أسوان: يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:40 ويصل أسوان 10:40 صباحاً (تشغيل الفوارغ بين القاهرة والإسكندرية للجمهور نفس اليوم قيام من القاهرة 00:10 وصول الإسكندرية 02:35).

​قطار 2251 (تهوية) أسوان / الإسكندرية: يوم 5 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية 07:05 صباحاً (تشغيل الفوارغ بين الإسكندرية والقاهرة للجمهور يوم 6 / 6 / 2026 قيام من الإسكندرية 11:50 وصول القاهرة 14:25).

​3- قطارات الاتحاد النوعى بالقاهرة:

​قطار 2252 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:00 ويصل أسوان 05:50 صباحاً.

​قطار 2253 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:20 ويصل القاهرة 07:35 صباحاً.

​قطار 2254 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:10 ويصل أسوان 07:25 صباحاً.

​قطار 2255 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:40 ويصل القاهرة 07:25 صباحاً.