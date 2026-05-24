قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: شعبنا الواعي سيُفشل مخططات العدو حتى في مسار التفاوض
كارثة على إسرائيل.. تل أبيب ترتجف من اتفاق واشنطن وطهران وتعيد نشر قواتها بلبنان
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
تقرير أخبار البلد

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على تيسير سفر المواطنين وأبناء محافظات الصعيد خلال إجازة العيد، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية من مختلف الدرجات (تالجو، ومكيفة، وثالثة مكيفة، وتهوية ديناميكية)، إلى جانب القطارات المدرجة بالفعل ضمن جدول التشغيل اليومي.

بدأ تشغيل هذه القطارات الإضافية اعتبار من يوم 21 / 5 / 2026 وتستمر حتى يوم 7 / 6 / 2026، وجاءت تفاصيل ومواعيد حركتها بالكامل على النحو الآتي:

​أولا: قطارات "التالجو" والمكيفة المخصصة للجمهور (القاهرة / أسوان والعكس)


​قطار 2040 (تالجو) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، يقوم من القاهرة الساعة 20:20 ويصل أسوان الساعة 08:10 صباحاً.
​قطار 2041 (تالجو) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً.
​قطار 1938 (مكيف) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، يقوم من القاهرة الساعة 18:20 ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحاً.
​قطار 1939 (مكيف) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 08:30 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 20:30 مساءً.
​قطار 1930 (مكيف) القاهرة / أسوان: يعمل من ليلة 21 / 22 مايو 2026 حتى ليلة 6 / 7 يونيو 2026 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 01:20 ويصل أسوان الساعة 14:20.


​قطار 1931 (مكيف) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 19:55 ويصل القاهرة الساعة 07:50 صباحاً.

​ثانيا: قطارات الدرجة "الثالثة المكيفة" المخصصة للجمهور


​قطار 1948 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من ليلة 21/22 مايو 2026 حتى ليلة 6 / 7 يونيو 2026، يقوم من القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30.

​قطار 1949 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحاً.
​قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان: يعمل يومياً من 21 / 5 / 2026 حتى 6 / 6 / 2026، يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً (عدا يوم 25 / 5 / 2026 يقوم الساعة 23:50 ويصل أسوان 12:10).

​قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة: يعمل يومياً من 22 / 5 / 2026 حتى 7 / 6 / 2026، يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً (عدا يوم 26 / 5 / 2026 يقوم الساعة 14:50 ويصل القاهرة 02:50).

​ثالثا: قطارات مكيفة وتهوية ديناميكية لرحلات محددة (للجمهور)

​قطار 1936 (مكيف) الإسكندرية / أسوان: يعمل يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم من الإسكندرية الساعة 19:20 ويصل أسوان الساعة 12:00 (يتم تشغيل فوارغه بين القاهرة والأسكندرية للجمهور في نفس اليوم فيقوم من القاهرة 14:10 ويصل الإسكندرية 16:45).

​قطار 1937 (مكيف) أسوان / القاهرة: يعمل يوم 26 / 5 / 2026 فقط، يقوم من أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباحاً.

​قطار 2261 (ثالثة تهوية) أسوان / القاهرة: يعمل يوم 26 / 5 / 2026 فقط، يقوم من أسوان الساعة 17:55 ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحاً.

​قطار 2263 (ثالثة تهوية) أسوان / القاهرة: يعمل يوم 26 / 5 / 2026 فقط، يقوم من أسوان الساعة 18:25 ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً.

​قطار 2262 (ثالثة تهوية) القاهرة / أسوان: يعمل يوم 2 / 6 / 2026 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:20 صباحاً.

​قطار 2260 (ثالثة تهوية) القاهرة / أسوان: يعمل يوم 2 / 6 / 2026 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 18:35 ويصل أسوان الساعة 06:30 صباحاً.

​رابعاً: قطارات مخاصيص الأندية النوبية والاتحاد النوعي ونادي الجعافرة

​1- قطارات الأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية:
​قطار 2244 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:35 ويصل أسوان 07:00 صباحاً.
​قطار 2245 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:20 ويصل القاهرة 07:25 صباحاً.
​قطار 2246 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 19:35 ويصل أسوان 08:35 صباحاً.
​قطار 2247 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للنادي النوبي بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:40 ويصل القاهرة 07:15 صباحاً.


​قطار 2248 (تهوية) الإسكندرية / أسوان: للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:40 ويصل أسوان 10:05 صباحاً (تشغيل الفوارغ بين القاهرة والإسكندرية للجمهور نفس اليوم قيام من القاهرة 05:40 وصول الإسكندرية 08:20).


​قطار 2249 (تهوية) أسوان / الإسكندرية: للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية 14:05 (تشغيل الفوارغ بين الإسكندرية والقاهرة للجمهور يوم 5 / 6 / 2026 قيام من الإسكندرية 17:30 وصول القاهرة 20:05).


​2- قطارات نادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية:

​قطار 2250 (تهوية) الإسكندرية / أسوان: يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:40 ويصل أسوان 10:40 صباحاً (تشغيل الفوارغ بين القاهرة والإسكندرية للجمهور نفس اليوم قيام من القاهرة 00:10 وصول الإسكندرية 02:35).
​قطار 2251 (تهوية) أسوان / الإسكندرية: يوم 5 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية 07:05 صباحاً (تشغيل الفوارغ بين الإسكندرية والقاهرة للجمهور يوم 6 / 6 / 2026 قيام من الإسكندرية 11:50 وصول القاهرة 14:25).

​3- قطارات الاتحاد النوعى بالقاهرة:
​قطار 2252 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:00 ويصل أسوان 05:50 صباحاً.
​قطار 2253 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:20 ويصل القاهرة 07:35 صباحاً.
​قطار 2254 (تهوية) القاهرة / أسوان: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط، يقوم الساعة 18:10 ويصل أسوان 07:25 صباحاً.
​قطار 2255 (تهوية) أسوان / القاهرة: مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2026 فقط، يقوم الساعة 17:40 ويصل القاهرة 07:25 صباحاً.

عيد الأضحى المبارك محافظات الصعيد إجازة العيد الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات المدرجة القطارات الإضافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

الأضاحي

التحالف الوطني يوسع استعداداته لتوزيع لحوم الأضاحي على مليون أسرة بالمحافظات

مضيق هرمز

الحرس الثوري: 33 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران

الحج

الأزهر: الحج عن المتوفي جائز وثوابه يصل إليه.. وصيام عرفة يكفّر ذنوب عامين

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد