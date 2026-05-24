مواعيد عمل المترو والقطار الكهربائي في عيد الأضحى.. الخريطة الكاملة

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك2026، يبحث الجميع عن مواعيد عمل مترو الأنفاق و القطار الكهربائي الخفيف خلال فترة العيد، حيث تم تشغيل قطارات إضافية من وإلى بعض المحافظات لسفر العديد من المواطنين إلى محافظاتهم لقضاء عطلة العيد الكبير حيث تستعد هيئة السكة الحديد بشكل كبير للإقبال المتوقع من جانب المواطنين على السفر عبر القطارات وكذلك استخدام مترو الأنفاق بشكل يومي خلال العيد . 

ونستعرض لكم خريطة مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى وكذلك القطار الكهربائي الخفيف و القطارات الإضافية .. 

مواعيد تشغيل المترو وقطارات LRT خلال عيد الأضحى

مواعيد عمل المترو في عيد الأضحى

مواعيد الخط الأول خلال العيد

يبدأ تشغيل الخط الأول للمترو مبكرًا كالمعتاد، حيث ينطلق أول قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 5:15 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من المحطة نفسها في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

كما يتحرك آخر قطار من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 12:30 صباحًا، بما يتيح فترة تشغيل ممتدة لخدمة المواطنين خلال أيام العيد.

الخط الثاني يواصل العمل حتى بعد منتصف الليل

وفي الخط الثاني، ينطلق أول قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 5:15 صباحًا، فيما تغادر آخر الرحلات من محطتي شبرا الخيمة والمنيب في تمام الساعة 12:40 صباحًا.

كما تستمر مواعيد الربط والتبادل بين الخطوط المختلفة، حيث تتقاطع آخر الرحلات بين الخطين الأول والثالث بمحطة العتبة في الساعة 12:30 صباحًا، لضمان سهولة انتقال الركاب بين الخطوط.

مد ساعات تشغيل الخط الثالث

وشهد الخط الثالث بعض التعديلات الخاصة بفترة العيد، حيث تقرر مد ساعات تشغيل المحطات حتى الساعة الثانية صباحًا بدلًا من الواحدة صباحًا، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال الاحتفالات والتنقلات الليلية.

وتبدأ أولى رحلات الخط الثالث من محطة عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 5:15 صباحًا، بينما ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج في الساعة 5:20 صباحًا.

كما يغادر أول قطار من روض الفرج باتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات بالخط الثالث

أما آخر الرحلات، فيتحرك آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 12:06 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج في الساعة 12:02 صباحًا.

كما يتحرك آخر قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 12:26 صباحًا، فيما تنطلق آخر رحلة من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور في الساعة 12:23 صباحًا.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، تعديل مواعيد عمل قطار العاصمة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة، في بيان إنه سيتم العمل طوال إجازة عيد الأضحى وفقًا لجدول تشغيل يوم الجمعة، كالتالي:

- زمن التقاطر: كل 20 دقيقة.

- ابتداءً من الساعة 9 مساءً، يصبح زمن التقاطر كل 30 دقيقة.

- آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

- طوال اليوم، زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة كل 40 دقيقة.

- تبدأ أول رحلة يوميًا الساعة 6:00 صباحًا.

تشغيل قطارات إضافية في العيد

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال يومى 25 و30 مايو الجاري خدمة جمهور الركاب بالوجهين القبلي والبحري تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك على النحو التالي وطبقا للجداول المرفقة :

• القطار رقم 3200 (مكيف ) المنصورة / القاهرة يوم 25/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 13:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 14:55.

• القطار رقم 3202 ( مكيف ) طنطا / القاهرة يوم 25/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 09:35 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:45.

• القطار رقم 3201 (مكيف ) القاهرة / الإسكندرية يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:45 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 06:40.

• القطار رقم 2993 (مكيف ) القاهرة / طنطا يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:35 ويصل محطة طنطا الساعة 11:55.

• القطار رقم 2999 (مكيف ) القاهرة / المنصورة يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:45 ويصل محطة المنصورة الساعة 08:05.

• القطار رقم 3204 (مكيف ) اسيوط / اسوان يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة اسيوط الساعة 16:50 ويصل محطة اسوان الساعة 23:35

تشغيل قطارات إضافية القاهرة/سوهاج/الإسكندرية

قررت الهيئة تشغيل عدد 2 قطار مكيف إضافي بين القاهرة / سوهاج / الإسكندرية والعكس وذلك على مدار اليوم وغدًا ( وفقًا للجدول المرفق) على النحو التالي:

- تشغيل قطار رقم 2270 (مكيف) خط القاهرة / سوهاج اليوم الأحد الموافق 24 / 5 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20، ويصل إلى محطة سوهاج الساعة 02:45.

- تشغيل قطار رقم 2271 (مكيف) خط سوهاج / الإسكندرية غدًا الاثنين الموافق 25 / 5 / 2026، حيث يقوم من محطة سوهاج الساعة 04:05، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 13:30.

وتؤكد الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها المستمرة لدعم حركة السفر على خطوط الوجهين القبلي والبحري، بما يسهم في تقديم خدمات سفر أكثر راحة وانتظامًا لجمهور الركاب خلال فترة عيد الاضحي المبارك.

