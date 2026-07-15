هشام حنفي ينتقد رحيل معتمد جمال: الزمالك فرّط في مدرب بطل الدوري



انتقد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، قرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، برحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، رغم تتويجه ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وقال حنفي، خلال تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، إن رحيل معتمد جمال يُعد قرارًا غير موفق، مؤكدًا أن استمرار المدرب كان سيكون الخيار الأفضل بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بالدوري.

وأضاف أن التعاقد مع مدرب أجنبي قد يخلق أزمة مالية جديدة، في ظل ارتفاع قيمة راتبه الشهري الذي سيتم سداده بالدولار، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على إدارة النادي



كما انتقد أداء لجنة الحكام في عهد أوسكار، مؤكدًا أنها لم تشهد أي تطوير، واصفًا قرار رحيله بالطبيعي، ومشيرًا إلى أن جمال الغندور هو الأنسب لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة، كما هاجم الحكم محمود وفا، معتبرًا أنه تسبب في ضياع الدوري على الأهلي الموسم الماضي، وأنه لا يجب إسناد أي مباريات للفريق له مجددًا.