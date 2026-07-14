متحدث الرياضة: حل أزمة أرض الزمالك قريبا

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هدفنا وضع الرياضة المصرية على المستوى العالمي، متابعا أن سيتم الاستعداد من اجل منتخب مصر و المعسكر التدريبي من أجل بطولة أمم افريقيا.

تابع محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيتم تهيئه الأجواء من أجل نجاح منتخب مصر، مستدركا أن الجماهير المصرية لا تقبل بأقل من انجازات كأس العالم.

وأشار محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الدولة المصرية شجعت أندية الشركات ولكن ليس لديها دعم جماهيري، مؤكدا أن نادي الشرقية لديه مديونية ضخمة، ودمج نادي الشرقية وأنبي خطوة استراتيجية و سيتم سداد كافة المديونيات القديمة.

وأكمل أن "أزمة ارض نادي الزمالك في ميت عقبة سيتم حلها قريبا.. تم طرح حلين في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وعمل شراكة استراتيجية مع نادي الزمالك".