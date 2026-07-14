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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أقوى في مواجهة التهديدات

ماكرون
ماكرون
أ ش أ

 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطات الفرنسية أحبطت 16 مخططًا لتنفيذ هجمات إرهابية منذ عام 2024، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها المتواصلة في حماية الأرواح.


جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء خلال مراسم إحياء الذكرى العاشرة للهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس (جنوب شرق فرنسا) في 14 يوليو 2016.
وأوضح ماكرون أنه “خلال عشر سنوات، تغيّر تنظيمنا بعمق، وأصبحت فرنسا أقوى”، مشيرًا إلى إنشاء الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، وتعزيز دور المديرية العامة للأمن الداخلي، إلى جانب تأسيس النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتقوية إمكاناتها.


وأضاف أن القوانين الفرنسية باتت تتيح التحرك في وقت مبكر، وإغلاق الأماكن التي يُبث منها خطاب الكراهية، وتشديد الرقابة على الأفراد الخطرين، فضلًا عن حماية التجمعات وتحسين آليات الوقاية من العود إلى التطرف.


وأكد الرئيس الفرنسي أن إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ عام 2024 يعكس سهرًا بلا نوم، ومراقبة صامتة، وقرارات اتُّخذت في الوقت المناسب، وأرواحًا أُنقذت دون أن تعلم بذلك.


وأشار إلى أن التهديد الإرهابي تغيّر وأصبح أكثر انتشارًا وسرعة وفردية، منبهاً إلى أنه قد يتسلل عبر الوسائط الرقمية ويستهدف العقول الهشة، كما قد يعود من مناطق تنشط فيها الجماعات الإرهابية، ما يستدعي مواصلة العمل الميداني والاستخباراتي خارج الحدود، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.


وشدد ماكرون على ضرورة استمرار قوة القضاء وتعزيز التعاون الأوروبي والدولي في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا ثقته في جاهزية أجهزة الدولة لحماية المواطنين.


وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تبدأ مبكرًا من خلال المدرسة والأسرة والمجتمع، عبر ترسيخ قيم المواطنة والتفكير النقدي، مؤكدًا أن هذه المعركة يجب أن تُخاض يوميًا بقوة القانون والالتزام بدولة القانون والحفاظ على الوحدة الوطنية.


و أحيت فرنسا اليوم الذكرى العاشرة لضحايا هجوم نيس، بحضور الرئيس ماكرون والسيدة الأولى، إلى جانب رئيسة الجمعية الوطنية وعدد من الوزراء، والرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، فضلًا عن ممثلي جمعيات أسر الضحايا.
وشهدت المراسم تلاوة أسماء الضحايا الـ86، ووضع إكليل من الزهور، والوقوف دقيقة صمت تكريمًا لهم، كما حلّقت طائرات “باترول دو فرانس” في سماء مدينة نيس، وسط تصفيق الحضور.


كما نُظمت مراسم رمزية في ساحة "ماسينا" بقلب مدينة نيس، حيث وُضعت 86 غصن زيتون على كراسٍ زرقاء تحمل أسماء الضحايا، بمشاركة أطفال ومسعفين وعناصر من قوات الأمن، في إشارة إلى تخليد ذكراهم.
ومن المقرر أيضًا الوقوف دقيقة صمتا على أرواح الضحايا قبل انطلاق مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا، التي تُقام في الولايات المتحدة.
س ا م ي

ماكرون السلطات الفرنسية هجمات إرهابية الأجهزة الأمنية

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