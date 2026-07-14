برلمانية: مراجعة أوضاع الإعلام وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي خطوة لتعزيز الوعي المجتمعي

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، اهتمام الدولة بملف تطوير الإعلام، مؤكدة أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة إعلامية حديثة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت صبورة السيد في تصريحات خاصة أن توجيهات الرئيس بمراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية ووضع آليات لتطويرها تعكس رؤية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، وتمكينها من أداء دورها في نشر الوعي وترسيخ قيم الانتماء والاصطفاف الوطني.

وأضافت أن عقد مؤتمر وطني للحوار الإعلامي خلال ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار، بما يضمن الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير الأداء الإعلامي، ورفع مستوى المهنية والاحترافية.

مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق

وأشارت إلى أن الإعلام أصبح شريكًا رئيسيًا في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، وهو ما يتطلب تطوير أدواته، ودعم الكوادر الإعلامية، وتوفير بيئة عمل تساعد على إنتاج محتوى مهني يعبر عن الواقع ويخدم قضايا الوطن.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها، يعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارها في أداء رسالتها بكفاءة، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للعمل الإعلامي.

واختتمت النائبة صبورة السيد تصريحها بالتأكيد على أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير الإعلام سيمثل نقلة نوعية للمنظومة الإعلامية المصرية، ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع المصري.: