قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين والسلطات تتابع تطورات الموقف
في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
قبل قمة المونديال.. إسبانيا تتفوق تاريخيًا على فرنسا في المواجهات المباشرة
رئيس وزراء باكستان يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية ويؤكد دعم بلاده التام لها
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإسبانيا فى كأس العالم
الخرباوي: على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي يليق بمكانة أهالي الشرقية
مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية: عندي حالة فزع وذهول وبكلم نفسي بقالي يومين
للحكومي والخاص.. موعد إجازة 23 يوليو بعد قرار رئيس الوزراء
الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ بعد ثبوت رؤية الهلال
أحمد موسى: رئيس الوزراء وجه بإعداد برنامج وطني لاستقرار أسعار السلع لتخفيف الأعباء
في حوار نادر وجريء مع وكالة نوفا.. سفيرة فلسطين بروما تطيح بالسردية الإسرائيلية
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر نقلة إستراتيجية.. ونطالب بحزمة مشروعات تنموية كبرى للءصعيد

علاء مكادي
علاء مكادي
محمد الشعراوي

أكد النائب علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن إقرار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسار الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مشددًا على أن الحزب يدعم القانون بشكل كامل باعتباره أحد أهم التشريعات الداعمة للأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

وقال مكادي، في تصريحات له، إن جهاز مستقبل مصر أصبح يمثل "قوة تدخل سريع اقتصادية وتنموية" قادرة على سد الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، بما يواكب رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن حزب حماة الوطن بالمنيا يرى ضرورة أن تمتد مشروعات الجهاز إلى جميع محافظات الصعيد، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي بالاعتماد على المياه الجوفية والطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مرتبطة بالإنتاج الزراعي، تضم مصانع لتجميد الخضروات، واستخلاص الزيوت، وصناعة السكر، بما يحقق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي ويوفر آلاف فرص العمل.

 منح شباب الصعيد أولوية

وشدد على أهمية منح شباب الصعيد أولوية في فرص التشغيل داخل مشروعات الجهاز، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل لخريجي الجامعات وربطهم بسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بمحافظة المنيا، طالب مكادي بأن تحظى المحافظة بأولوية ضمن خطط الجهاز، نظرًا لما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومساحات واسعة صالحة للتوسع الزراعي، داعيًا إلى استكمال التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي، خاصة بمناطق غرب المنيا، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة.

كما دعا إلى إنشاء مركز تميز للنباتات الطبية والعطرية، يتضمن مجمعًا صناعيًا متكاملًا لتجفيف وتعبئة واستخلاص الزيوت العطرية والدوائية، مستفيدًا من المكانة التي تتمتع بها المنيا في هذا المجال، بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للمحاصيل وزيادة الصادرات المصرية.

وطالب أيضًا بإقامة مجمعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوب الزراعية الذكية، بما يضمن زيادة إنتاجية الفدان وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة على مدار العام، تستهدف الأسواق المحلية والتصديرية.

واختتم أمين حزب حماة الوطن بالمنيا تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يضع جميع إمكاناته السياسية والشعبية لدعم جهاز مستقبل مصر، والتعاون مع إدارته من أجل تحويل أهداف القانون إلى مشروعات حقيقية يشعر المواطن بثمارها، خاصة في محافظات الصعيد، بما يرسخ العدالة التنموية ويعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

علاء مكادي حماة الوطن محافظة المنيا جهاز مستقبل مصر تنظيم جهاز مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

الدكتورة حنان الشاذلي

تأهيل المقبلين على الزواج.. استشاري نفسي: فهم الذات هو المدخل الحقيقي لفهم شريك الحياة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يحذر الشباب: لا قبول للعمل الصالح إلا بطاعة الوالدين

أذكار المساء

أذكار المساء والتحصين من كل مكروه.. كلمات نبوية تزيل عنك هم الدنيا وتمنع كل مكروه

بالصور

الذكاء الاصطناعي يكشف عن آفات خفية في المخ لمرضى التصلب المتعدد.. غير مرئية

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

اختبار بسيط باللعاب يُحدث ثورة في تشخيص بطانة الرحم المهاجرة

اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة

سوزان نجم الدين: الحب حياة.. وثقة الناس أغلى من أي نجاح

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

هل المايونيز مضر بالصحة؟.. أحذر تناوله في هذه الحالات

هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

المزيد