برلماني: قمة العلمين بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد محطة مهمة لتعزيز الشراكة

أكد عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية قمة العلمين التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا متميزا للعلاقات العربية القائمة على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر والرؤية المشتركة تجاه مختلف القضايا، موضحا أن البلدين تربطهما روابط تاريخية قوية وشراكة ممتدة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

تشاور وتنسيق

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يعكس حرص القيادتين على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح عادل المعي، أن قوة العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تمثل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون العربي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، لافتا إلى أن مصر والإمارات تجمعهما مواقف متقاربة تجاه دعم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وقال إن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية والاقتصاد، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة، مؤكدا أن قمة العلمين تمثل دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية، ودلالة على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار في المنطقة.